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04 июля 2014, 13:01

Москвичам предложили повлиять на расположение офисов МФЦ

госуслуги МФЦ префектуры офисы управы предложения

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи могут повлиять на расположение новых офисов многофункциональных центров. Для этого необходимо направить свои пожелания в префектуры и управы, в ведении которых находится вопрос размещения МФЦ в районах.

Ранее сообщалось, что московские власти готовы покупать помещения на коммерческом рынке, чтобы создавать в них МФЦ, - центры, которые расположены неудобно для жителей районов, будут переезжать в другие помещения.

Также принимаются предложения в части обустройства офисов МФЦ. Центры могут посещать так называемые "тайные посетители", которые затем информируют дирекцию центров госуслуг о реальном положении дел на местах.

Кроме того, горожане советуют, как сделать пребывание в многофункциональных центрах удобным для маломобильных граждан. Об этом в рамках прошедшего накануне вебинара рассказала директор ГБУ МФЦ Москвы Елена Громова.

"МФЦ планирует обратиться непосредственно к тем жителям, которые входят в эту категорию", - отметили в ведомстве.

Так же в ходе вебинара обсуждался вопрос предварительной записи на прием в МФЦ. Сейчас такая услуга есть в 45 столичных МФЦ. По этим вопросам в каждом офисе госуслуг проводятся обучающие курсы для населения. Курсы посетили уже три тысячи москвичей. О ближайшей встрече можно узнать у руководителя офиса госуслуг. Также вопросы по коммунальным платежам москвичи могут направить на электронную почту по адресу: epd-mfc@social.mos.ru

Кстати, по статистике каждый второй посетитель обращается в МФЦ по вопросам коммунальных платежей.

Добавим, что к работе в МФЦ планируется привлечь волонтеров. Свои идеи по поводу волонтерства москвичи могут предложить в рамках проекта "Мой офис госуслуг".

Ранее сообщалось, что путем голосвания на "Активном гражданине" москвичи выбрали лучшие МФЦ. 50 процентов респондентов отметили, что многофункциональные центры работают "хорошо", 25 процентов – "отлично" и четыре процента негативно оценили работу МФЦ.

Наивысшие оценки получили Печатники (почти 87% отличных и хороших отзывов), Силино, Старое Крюково и Ростокино (порядка 85%).

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