Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января 2017, 16:20

Культура

Объявлены победители ежегодного конкурса фотографии Best of Russia

Фото: thebestofrussia.ru/Артём Кривошеев

Стали известны победители девятого ежегодного фотоконкурса Best of Russia. Об этом сообщает пресс-служба ЦСИ "Винзавод".

Жюри проекта выбрало 281 работу из 25 тысяч снимков, присланных различными авторами. Среди победителей оказались как фотолюбители, так и профессиональные корреспонденты: Михаил Джапаридзе, Нигина Бероева, Сергей Фадеичев, Валерий Шарифулин, Станислав Красильников, блогер Илья Варламов, фотохудожники Михаил Розанов, Андрей Давыдовский, фэшн-фотограф Максим Гагарин, документалист Андрей Шапран и многие другие.

Лучшие снимки конкурса можно будет увидеть на выставке с 16 февраля по 26 марта 2017, которая пройдет в выставочных залах Цех Белого и Цех Красного на Винзаводе.

Ежегодный конкурс фотографии Best of Russia проводится с 2008 года. Принять участие может любой желающий, а единственным обязательным условием является то, что фотографии должны быть сняты на территории России в период в течение последнего года.
фотография выставки Best of Russia

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика