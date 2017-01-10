Объявлены победители ежегодного конкурса фотографии Best of Russia

Фото: thebestofrussia.ru/Артём Кривошеев

Стали известны победители девятого ежегодного фотоконкурса Best of Russia. Об этом сообщает пресс-служба ЦСИ "Винзавод".

Жюри проекта выбрало 281 работу из 25 тысяч снимков, присланных различными авторами. Среди победителей оказались как фотолюбители, так и профессиональные корреспонденты: Михаил Джапаридзе, Нигина Бероева, Сергей Фадеичев, Валерий Шарифулин, Станислав Красильников, блогер Илья Варламов, фотохудожники Михаил Розанов, Андрей Давыдовский, фэшн-фотограф Максим Гагарин, документалист Андрей Шапран и многие другие.

Лучшие снимки конкурса можно будет увидеть на выставке с 16 февраля по 26 марта 2017, которая пройдет в выставочных залах Цех Белого и Цех Красного на Винзаводе.