650 человек эвакуировали из гипермаркета на юго-востоке Москвы

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Из гипермаркета "Ашан" на юго-востоке Москвы, рядом с метро "Братиславская", утром 5 сентября пришлось эвакуировать почти 700 покупателей и продавцов. Как сообщили M24.ru в пресс-службе МЧС, причиной эвакуации стало задымление.

В пятницу в 08.55 в МЧС Москвы поступило сообщение о задымлении в торговом комплексе "Ашан" по адресу Люблинская улица, дом 153. Уже в 08.58 на место прибыли пожарные. Из здания вывели 650 покупателей и сотрудников торгового комплекса.

Как выяснилось, причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки в одном из бутиков. Площадь возгорания составила всего 0,5 квадратного метра.

К 09.04 возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших не было.

В настоящее время гипермаркет вновь работает по обычному графику.