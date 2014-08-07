Дни Юго-Восточной Азии пройдут в "Этномире"

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В пятницу, 8 августа, в культурно-образовательном центре "Этномир" завершаются Дни Юго-Восточной Азии. Гостей познакомят с традициями, предметами быта, инструментами и национальным одеянием азиатских народов.

Здесь можно будет примерить вьетнамскую шляпу, научиться пользоваться "танака" - косметикой жительниц Мьямы, а также узнать о распространенных национальных праздниках. Так, организаторы расскажут о фестивале воздушных шаров, который ежегодно проводят на Филиппинах.

Всех желающих будут угощать пятью фруктами, которые символизируют основные элементы восточной философии: дерево, металл, землю, воду и огонь, сообщает интерактивная городская афиша 2do2go.

Кроме того, в программе – традиционные азиатские игры и появление "Восточного Дракона" - символа благородства. Кстати, такой дракон обязателен на всех азиатских праздниках.

Посещать тематические мероприятия в "Этномире" в Калужской области можно с 10.00 до 20.00 в течение пяти дней. Вход – 250 – 500 рублей.