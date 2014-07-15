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Наземный транспорт

15 июля 2014, 16:53

В Москве предлагают создать "наземное метро"

электрички метрополитен наземный транспорт железнодорожный транспорт наземное метро железнодорожные сети ж/д и вокзалы

Альтернативу столичному метрополитену поможет создать развитие железнодорожного транспорта. Это также значительно стабилизирует городскую транспортную систему в чрезвычайных ситуациях, подобных аварии на Арбатско-Покровской линии, сообщил МИА "Россия Сегодня" заместитель руководителя экспертно-аналитического центра Probok.net Андрей Мухортиков.

По мнению эксперта, необходимо обратить внимание не только на электрички, но и на весь железнодорожный транспорт в целом. Сейчас на железнодорожном транспорте пассажиры могут лишь подъехать к метро.

"Мы предлагаем сделать железнодорожный транспорт, электрички, развозящим. Чтобы люди не выходили на конечной станции, а ехали дальше", - подчеркнул Мухортиков.

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Эксперт уверен, в столице необходимо организовать так называемое "наземное метро", которое будет менее разветвлено по сравнению с его подземным аналогом. Новое метро должно обеспечить скоростные магистральные перевозки и разгрузить московскую подземку.

Для создания "наземного метро", по словам Мухортикова, необходимо развивать существующие железнодорожные радиусы, реконструировать платформы, ввести единый тариф для перемещения по всей Москве.

Соответствующие предложения направлены в правительство Москвы, правительство Московской области и в Дирекцию развития московского транспортного узла.

Инициатива стала реакцией на ЧП в столичном метро. Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией.

Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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