Предпринимателям рассказали о преимуществах закупки оборудования в Китае

Представители среднего бизнеса в России нередко приобретают что-либо для своих производственных процессов в Китае. Основные причины – большой выбор товаров хорошего качества, возможность частично сэкономить операционный бюджет, официальная гарантия, а также доступные запчасти и расходники. Руководитель направления по работе со средним корпоративным бизнесом ГК "Альфа-Лизинг" Анна Грахова рассказала, на что обратить внимание при закупке оборудования в Китае.

Важные этапы процесса закупки

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Чтобы понять, на каком этапе закупки товаров в Китае можно снизить затраты, нужно знать все этапы процесса. Начать стоит с поиска товара и первичного сравнения цен. Для небольших оптовых закупок пригодятся различные онлайн-сервисы. Поставщиков и производителей также можно найти на выставках и форумах (как в РФ, так и в КНР) при помощи агента по подбору. Например, такие услуги оказывают лизинговые компании.

Следом необходима проверка поставщика. Это обязательный этап, ведь китайские агрегаторы, в том числе крупные, презентуют продавцов, но не проверяют, кто на самом деле зарегистрировался на сайте. Есть опасность, что отечественный предприниматель, имея в России отличный продукт, прозрачную и удобную логистику, может пострадать от недобросовестного партнера. Это испортит репутацию бизнеса и приведет к потере лояльности клиентов.

Основной риск на данном этапе – столкнуться с мошенниками, то есть фирмами, созданными на небольшой срок для получения предоплаты или полного расчета от заказчика. После чего они закрываются.

Также есть вероятность получить некачественный товар, доставку после истечения оговоренного срока или проблемы с таможней. Если поставщик, к примеру, не платит налоги и отправляет товар через другое юридическое лицо, продукцию могут не допустить к ввозу в Россию.

Кроме того, есть риск переплатить за товар. Фирмы-посредники всегда берут свою комиссию за услуги, что может составлять 30–50% стоимости продукции. Поэтому обязательно стоит запросить у поставщика регистрационный номер и проверить его на разных сервисах.

Следующий этап – заказ образцов. После выбора двух-трех поставщиков стоит заказать у них образцы продукции. Взять за эталон лучший вариант, чтобы в дальнейшем сверять весь товар по нему.

За счет чего и сколько можно сэкономить

Сэкономить можно, организовав оптовую закупку продукции. Обычно китайским производителям и дистрибьюторам неинтересно продавать своим клиентам разово. Их цель – заинтересовать в постоянных оптовых закупках, предложив за это уникальную скидку. Она формируется на базе того, что товар, пользующийся спросом, производится очень быстро.

Еще один лайфхак: агрессивные переговоры. Китайские производители и дистрибьюторы любят торговаться. Садясь за стол переговоров и соглашаясь на все условия продавца, есть риск проявить к ним неуважение. Таковы особенности азиатского менеджмента.

Выбор профессиональной логистической компании также существенно может снизить себестоимость продукции. Стоит рассмотреть предложения небольших транспортных компаний: они дают хороший дисконт. Планирование маршрута, сроки, контроль погрузки/разгрузки и передвижения груза нужно оставлять за собой. Как и выбор страхового брокера.

Отдельное внимание необходимо обратить на упаковку товара. Например, можно заменить упаковку на вакуумную, так как она уменьшает пропорции объема и веса груза, и сэкономить на тарифе почти в два раза.

Не стоит отдавать вопрос индивидуальной упаковки товара в ответственность завода-производителя. В некоторых случаях это может привести к увеличению стоимости из-за габаритов самой упаковки или испортить товарный вид продукции. Можно рассмотреть разные по стоимости и качеству варианты: заказать товар и упаковку в Китае отдельно или упаковать в России, если это выгоднее.



Если объем груза для отправки из Китая небольшой и не занимает целый контейнер, это не повод отправлять его автотранспортом. Можно поговорить с брокером, партнерами и даже конкурентами о возможности транспортировать товар совместно с другими грузоотправителями, зафрахтовав общий контейнер.

Таким образом, чтобы выгодно произвести закупку в Китае, представителям бизнеса необходимо:

тщательно изучить рынок и найти поставщиков;

проверить потенциальных партнеров;

заказать образцы;

заключить договор после обязательных торгов;

выбрать надежных партнеров по доставке.



"Перед тем как начинать поиск и подбор товаров в Китае, рекомендую поискать аналоги на российском рынке. Иногда нужные решения и упаковку можно приобрести в России по тем же ценам, что и в Китае, с учетом логистики и таможенных расходов. Можно попробовать сформировать стартап вместе с единомышленниками или компаниями с общими бизнес-целями – открыть совместное производство на территории России. Правительство РФ активно поддерживает импортозамещение, также можно получить налоговые преференции, если выбрать в качестве локации размещение в ОЭЗ. Аналогичный подход можно использовать и в случае российско-китайского партнерства: уже есть примеры, когда компании объединялись, чтобы получить уникальную скидку на производстве в Китае", – советует Анна Грахова.

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