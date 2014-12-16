Парковочные инспекторы займутся штрафами за шумную разгрузку фур ночью

МАДИ проверит грузовики, мешающие сну жителей города

Инспекторам Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) могут поручить контроль соблюдения правил ночной выгрузки фур возле жилых домов. Об этом говорится в проекте поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). Как сообщил M24.ru председатель комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников, депутаты рассмотрят документ о штрафах за шумную разгрузку во втором чтении 17 декабря. Если он будет принят, то МАДИ передадут новые полномочия с 2015 года.

Напомним, в сентябре в первом чтении были приняты поправки в городской КоАП, владельцев фур за шум, невыключенный двигатель или фары, направленные прямо в окна домов. Денежное наказание составит 1–2 тысячи рублей для граждан, 4–8 тысяч рублей для должностных лиц и 40–80 тысяч рублей для организаций. В поправках ко второму чтению власти определились, кто будет контролировать выполнение нового закона. Это хотят поручить Московской административной дорожной инспекции, которая сегодня штрафует автомобилистов за неправильную парковку, а также следит за работой таксистов.

Александр Семенников пояснил, что законопроект рассмотрят во втором чтении 17 декабря. Если документ примут, то он вступит в силу после новогодних каникул. Депутат отметил, что по вопросу штрафов для владельцев фур инспекторы МАДИ станут взаимодействовать с Мосэкомониторингом, который сейчас замеряет уровень шума в городе. "Данные о замерах будут передаваться из Мосэкономониторинга в МАДИ, чтобы инспекторы могли выехать на место и выписать штраф, если показатели превышены", - пояснил Семенников. Он пояснил, что фуры поставщиков приезжают на разгрузку ежедневно, поэтому сотрудникам МАДИ не составит труда застать нарушителя на месте.

В МАДИ от официальных комментариев отказались, однако отметили, что если инспекцию обяжут выписывать штрафы владельцам фур, то потребуется увеличить штат сотрудников. Напомним, что число инспекторов может вырасти к следующему году. Сейчас улицы патрулируют 200 человек, а уже в 2015 году их станет 400. Но всех этих инспекторов планировали направить на решение проблем с неправильной парковкой.

Предельно допустимый уровень шума жилых кварталах в ночное время, согласно санитарным нормам, составляет 45 децибел. В столице действует закон о тишине, согласно которому шумные работы не должны производиться с 23.00 до 7.00 в будни и с 19.00 до 9.00 в выходные дни. Предельно допустимый уровень шума жилых кварталах в ночное время, согласно санитарным нормам, составляет 45 децибел. В столице действует закон о тишине, согласно которому шумные работы не должны производиться с 23.00 до 7.00 в будни и с 19.00 до 9.00 в выходные дни. Как ранее сообщал M24.ru управляющий партнер Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко, в столице порядка половины магазинов встроены в фасады жилых домов





Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков сказал, что МАДИ должна будет организовать "горячую линию" или интернет-канал, куда москвичи смогут жаловаться на шумную разгрузку фур. "Не обязательно создавать патруль для каждого округа, можно сделать что-то вроде круглосуточной горячей линии "Дежурный по городу", куда горожане могли бы сообщать номера машин и адрес нарушения", - сказал Лысаков.

Председатель Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов рассказал, что если автомобиль стоит на месте то, он всегда выключает фары, а вот заглушить двигатель во время разгрузки получается не всегда. "Часто на фуре работает подъемник, соответственно, заглушать мотор нельзя. Если разгрузка идет не больше 10-15 минут, то двигатель в это время работает в соответствии с ПДД и шумит не больше, чем положено", - пояснил Котов.

Напомним, сегодня большегрузы - от 12 тонн - могут попасть на МКАД только ночью. Днем проезд запрещен. А в Восточном округе действует эксперимент с "грузовым каркасом". Грузовикам от 2,5 тонн можно ездить только по определенным улицам, а съезжать в жилую зону запрещено под угрозой штрафа в 5 тысяч рублей.

Майя Соерова