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Экология

16 февраля, 11:54

Весной на Садовом кольце и Лубянке могут появиться деревья в кадках

экология Лубянка Антон Кульбачевский Садовое кольцо Миллион деревьев озеленение города парки и пешеходные зоны деревья во дворах

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В этом году на Садовом кольце и на Лубянке планируют посадить деревья в кадках. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Так власти продолжат эксперимент по озеленению центра столицы, начавшийся два года назад. За это время деревья в кадках появились на Тверской улице и на некоторых участках Садового кольца.

"Было бы неплохо озеленить таким способом и пешеходные улицы - Покровку, Маросейку и другие. Будем постепенно договариваться с собственниками и арендаторами зданий", - добавил Кульбачевский.

Как правильно посадить дерево у дома

Свежие посадки весной появятся и в московских дворах. Там посадят около 10 тысяч деревьев и более 180 тысяч кустарников.

Кроме того, в этом году впервые будет запущена программа по упрощенному озеленению территорий возле школ, детских садов и больниц. Впрочем, как отметил глава департамента природопользования, подрядчики неизбежно столкнутся с некоторыми трудностями. Так, весной деревья приживаются намного хуже, чем осенью. Многие растения погибают.

"У нас есть узаконенный отпад - около 10 процентов деревьев может не прижиться. Так что мы подрядчику, в случае, если из 100 деревьев 10 засохли, штрафные санкции не выставляем, потому что это считается нормальным. Если этот процент выше, то начинаются гарантийные обязательства - у подрядчика гарантия 3 года по каждому объекту озеленения, и он за свой счет этот отпад восстанавливает", - пояснил Кульбачевский. Он добавил, что весной 2014 года погибло около четверти саженцев. При этом пострадали, в основном, кустарники.

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Как добавил руководитель департамента, наибольшей популярностью среди москвичей пользуются липа, клен, береза и каштан. Из кустарников в столичных дворах преобладает сирень. "Также жителям нравятся чубушник, боярышник, шиповник, жимолость, жасмин, дерен, спирея – то есть все цветущие кустарники, которые дают обильный хороший цвет", - отметил Кульбачевский.

Напомним, озеленение дворов в столице проводится в рамках программы "Миллион деревьев", которая стартовала осенью 2013 года. В течение нескольких лет в рамках программы в Москве планируется высадить именно такое количество растений.

Прошедшей осенью в столице озеленили почти 400 дворов. Как ранее сообщало M24.ru, теперь москвичи могут подавать заявки на озеленение при помощи портала "Активный гражданин".

Упростились и правила высадки деревьев на территориях школ и поликлиник. В частности, постановление мэра столицы отменило обязательную подготовку лишних документов и сложные согласования.

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