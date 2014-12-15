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Экология

15 декабря 2014, 17:16

Состояние воздуха нормализовалось после выброса сероводорода - МЧС

экология воздух выбросы сероводород нормализация

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Состояние воздуха в Люблине нормализовалось после кратковременного превышения содержания сероводорода. Замеры установили высокие показатели вещества сегодня около 12.00, передает пресс-служба столичного главка МЧС.

Загрязнение было зафиксировано в районе улицы Головачева. Сейчас сероводород рассеялся, содержание веществ в атмосфере находится в пределах нормы. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Отметим, что в районах Кожухово, Люблино и Печатники ведется постоянный мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, а также проводится отбор проб воздуха и исследование его в лабораториях.

Напомним, 10 ноября жители Москвы начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. В поисках источника загрязнения на Московский нефтеперерабатывающий завод была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Позже глава Ростехнадзора Алексей Алешин ранее сообщил, что МНПЗ не был источником выброса сероводорода в Москве. По его словам, на заводе не было зафиксировано никаких аварий и нарушений технологий.

А по данным МИА "Россия сегодня", Росприроднадзор утверждает, что на территории МНПЗ зафиксировано превышение диоксида серы.

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"Мы приехали поздно вечером 10 ноября и сразу почувствовали неприятный запах. Пробы зафиксировали превышение изопропилбензола и пропаналя. Кроме того, было превышение диоксида серы, диоксида азота. По последнему показатели превышали норму в 16 раз", - отметил эксперт Росприроднадзора, проводивший исследование.

Впрочем, Московский НПЗ заявлял о нарушениях при взятии проб и образцов воздуха на предприятии. В пресс-службе завода отмечали, что "утверждение о превышении норм выбросов изопропилбензола и пропаналя, не может соответствовать действительности, поскольку в технологической схеме завода не используются и не образуются эти вещества".

Сообщалось также о том, что МНПЗ вложил в обновление оборудования порядка 60 миллиардов рублей. Всего до 2017 года на эти цели будет потрачено 150 миллиардов рублей. В то же время в Москве, по словам главы департамента природопользования Антона Кульбачевского, датчиками сероводорода не оборудованы 30 столичных предприятий.

Власти также отмечают, что виновник выброса сероводорода в итоге будет оштрафован на сумму от 180 до 250 тысяч рублей. Точную причину происшествия установит суд на основании экспертизы Росприроднадзора и МЧС.

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