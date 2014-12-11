'Интервью": Антон Кульбачевский - о защите окружающей среды в Москве

Почти 400 столичных дворов озеленили осенью этого года. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал глава департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский.

"Мы упростили подачу заявок на озеленение дворов. Сейчас очень активно подключился интернет-портал "Активный гражданин". Осенью этого года при помощи этого сервиса мы озеленили 384 дворовые территории", - заявил Кульбачевский.

Всего было высажено более 3 тысяч деревьев и 53 тысячи кустарников.

"Жители могут не только выбрать породу деревьев, которые высадят в их дворах, но и ответить на вопрос, нуждается ли их двор в озеленении. Мы запустили такое голосование совсем недавно, и в нем уже приняли участие более 320 тысяч человек", - подчеркнул глава департамента.

Озеленение дворов в столице проводится в рамках программы "Миллион деревьев", которая стартовала осенью прошлого года. В течение нескольких лет в рамках программы в Москве планируется высадить около миллиона деревьев.

В 2013 году в столичных дворах посадили более трех тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников, а весной этого года в городе высадили более 123 тысяч деревьев и кустарников по 1430 адресам.