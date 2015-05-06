Во всех лифтах повесят плакаты с устрашающими картинками против курения

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В московских лифтах появятся плакаты, которые расскажут о негативных последствиях курения. Об этом M24.ru рассказал советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской. По его словам, федеральное ведомство обратится в столичный департамент здравоохранения с рекомендацией о том, чтобы организовать расклейку плакатов во всех лифтах в жилых домах Москвы. Дизайн плакатов пока еще разрабатывается и будет готов к 31 мая - Всемирному дню отказа от курения. Возможно, картинки на плакатах будут такими же, как и на сигаретных пачках.

"Мы хотим, чтобы в лифтах висели плакаты о последствиях курения, - отметил Ланской. - Мы подготовим несколько видов таких плакатов - "помягче" и "пожестче". Как показывает практика, граждане предпочитают серьезную социальную рекламу в лаконичном стиле, комиксы и поп-арт воспринимают хуже", - отметил Ланской.

Возможно, картинки на плакатах будут такими же, как и на сигаретных пачках. С 2013 года все производители обязаны на лицевой стороне пачек делать надписи "курение убивает", а также картинки с одной из 12 тяжких последствий курения, среди них онкозаболевания, пародонтоз, импотенция, мертворождение. На некоторых пачках под страшными картинками пишут "опасность" или "самоуничтожение". Отметим, что общественники предлагают часть пугающих надписей на сигаретных пачках могут заменить позитивными - о пользе здорового образа жизни. По данным Российской антитабачной коалиции, что 10-15% курильщиков отказываются от сигарет в том числе из-за устрашающих фотографий и надписей на пачках.

По словам Ланского, плакаты в электронном виде будут также опубликованы на сайте минздрава. По словам Ланского, при желании жители смогут самостоятельно распечатать и развесить их в лифтах. По словам Ланского, Минздрав РФ попросит департамент здравоохранения Москвы договориться с местными властями, чтобы управляющие компании не срывали эти плакаты. По словам Ланского, переговоры о том, чтобы вешать в лифтах антитабачные плакаты, Минздрав будет вести не только с московскими властями, но и с другими регионами, в том числе с Московской областью.

В пресс-службе департамента здравоохранения не смогли предоставить оперативный комментарий. Заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников пояснил M24.ru, что рассмотрит обращение, как только оно поступит. В пресс-службе префектуры северо-западного и центрального округов сообщили, что готовы расклеивать плакаты, если поступит рекомендация от города.

К слову, некоторые активные граждане уже сейчас развешивают в подъездах объявления, где просят жильцов заявлять на курильщиков в полицию. Напомним, что сейчас курильщиками занимаются участковые. Но депутаты Мосгордумы предлагают передать штрафы за нарушение антитабачного закона городским властям.

"Антитабачный" закон частично вступил в силу еще в 2013 году. Тогда курить, в частности, запретили в подъездах жилых домов, в том числе на лестничных площадках. С 1 июня 2014 года употребление табака "Антитабачный" закон частично вступил в силу еще в 2013 году. Тогда курить, в частности, запретили в подъездах жилых домов, в том числе на лестничных площадках. С 1 июня 2014 года употребление табака запрещено также в ресторанах, клубах, отелях. Штрафы для граждан составляют от 500 рублей до трех тысяч, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 60-90 тысяч рублей. В прошлом году прокуратура московского метрополитена запустила в подземке социальную рекламу. Пассажирам в том числе напоминают о запрете курения в 15-метровой зоне от станций.





Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Ирина Назарова рассказала M24.ru, что плакаты в лифтах будут эффективными, если москвичам простыми словами и четкими фотографиями покажут, к чему приводит курение. При этом, по ее словам, "советский" лозунг "Брось курить!" никакого результата не дадут. "Обязательно надо говорить, что молодым людям не надо начинать, потому что это приведет к проблемам с сосудами, сердцем, легкими. Не столько устрашающие картинки нужны, сколько реальная информация о вреде", - пояснила депутат.

Назарова добавила, что только пятая часть курильщиков испытывает именно психологическую зависимость от сигарет. "80 процентов москвичей курят сигареты по привычке, лишь 20 процентов испытывают психологическую зависимость, - подчеркнула она. - Социальная реклама заставит многих задуматься".

По словам председателя Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, также москвичам нужна информация о том, куда жаловаться на курящих соседей и какой штраф ждет нарушителя антитабачного закона. "Сейчас в подъездах не хватает информации об ответственности за курение, многие москвичи не в курсе, что уже полтора года нельзя там курить. Именно эту информацию следует публиковать, потому что нам поступают различные жалобы от горожан, и жалоба на курящих жильцов - безусловный лидер", - отметил он.

По его словам, эти данные мотивируют жильцов чаще отстаивать свои права и звонить участковому. "Не обязательно ловить "курильщика" на месте преступления. Но надо звонить в полицию и жаловаться на нарушение своих прав до тех пор, пока не придет участковый и не проведет беседу с нарушителем", - пояснил Янин. К слову, москвичам также предлагают в качестве доказательств фотографировать курильщиков, дымящих в лифте или на лестничной площадке.