На Зубовском бульваре открылось кафе "Москва гостям не верит"

Фото: intellectcafe.ru

На Зубовком бульваре открылось новое интеллектуальное кафе "Москва гостям не верит". Как сообщается на официальном сайте кафе, здесь подают блюда русской и европейской кухонь. В меню можно встретить окрошку, борщ, блинчики с курицей, ассорти вареников и многое другое. Некоторые позиции в меню были созданы именитыми шеф-поварами. Так, например, Дмитрий Зотов (Zotman) придумал для "Москва гостям не верит" десерт бурбон-черри-тирамису, Марко Якетта (La Scrapetta) сделал лазанью с потрошками, Александр Погодает (Cafe 21) переосмыслил котлету по-киевски, а Давиде Корсо (Bosco cafe) предложил "Тортино" с мандариновым соусом.

Кроме того, как обещают создатели "Москва гостям не верит", в кафе можно будет всегда поиграть в интеллектуальные игры. Как говорится на сайте заведения, создатель кафе Юлиана Константинова вдохновилась дружбой с топ-менеджерами крупных компаний и решила создать кафе для интеллектуалов-игроманов.

Кафе работает ежедневно и круглосуточно по адресу Зубовский бульвар, дом 37. Средний счет в "Москва гостям не верит" составит 1500 рублей.