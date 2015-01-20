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Дворы

20 января 2015, 16:55

Около 600 столичных дворов озеленят весной

дворы озеленение Активный гражданин озеленение города

Фото: M24.ru

Весной будут озеленены около 600 столичных дворов. Мероприятие пройдет в рамках акции "Миллион деревьев", граждане сами выберут, какие деревья и кустарники высадят во дворах, сообщает пресс-служба сервиса онлайн-референдумов "Активный гражданин".

В настоящее время в "Активном гражданине" проходит соответствующий опрос.

Напомним, с 5 ноября по 20 декабря прошлого года проходил первый этап голосования по акции "Миллион деревьев". В нем приняли участие около 340 тысяч москвичей. За дополнительное озеленение своих дворов высказались почти три четверти участников опроса.

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В результате из 1100 дворов, жители которых проголосовали за озеленение, выбрали 594, где высадят деревья и кустарники уже этой весной. Сейчас граждане выбирают, какие именно растения высадят в их дворах. Среди деревьев на выбор предложены дуб, береза, каштан, рябина и ель, а среди кустарников - сирень, калина и шиповник.

Напомним, акция "Миллион деревьев" стартовала в столице осенью прошлого года. В течение нескольких лет в рамках программы в Москве планируется высадить около миллиона деревьев. Всего с начала акции высажено 22,8 тысячи новых деревьев и 362 тысяч кустарников в 4,3 тысячи дворах.

Активный гражданин

"Активный гражданин" – сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов.

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Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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