"Автодор" объявил открытый конкурс на третью и четвертую секции ЦКАД

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Государственная компания "Автодор" объявила открытый конкурс на третью и четвертую секции Центральной кольцевой автодороги, сообщает пресс-служба организации.
Конкурс по третьей секции будет проходить в два этапа, а заявки на участие приниматься до 31 октября этого года. Рассмотрение представленных заявок и подведение итогов предварительного отбора состоится не позднее 1 декабря 2014 года.
При этом конкурсные предложения прошедших по результатам предварительного отбора участников должны быть предоставлены до 27 марта следующего года, рассмотрение предложений - не позднее 27 апреля 2015 года.
В то же время заключение концессионного соглашения состоится не позднее 21 декабря 2015 года. Срок его действия составляет 30 лет. Начальная цена стоимости строительства третьей секции в рамках соглашения составляет чуть более 64 миллиардов рублей.
Напомним, на этой неделе в столице стартовало строительство первого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги, который пройдет по территории Новой Москвы и прилегающим районам Московской области от Каширского до Калужского шоссе.
Первый участок ЦКАД предусматривает строительство шоссе с 4 полосами в обе стороны с возможностью расширения до 6 полос. Длина участка составит 49,5 километров, при этом на территории Москвы построят 22,8 километра дороги. В ближайшем будущем начнется строительство еще трех комплексов ЦКАД.
По планам, ЦКАД должна стать ключевым элементом транспортной системы Московского региона. Всего будет построено четыре пусковых комплекса до 2018 года. Комплексы замкнутся в кольцо, которое пройдет на расстоянии 30 км от столицы.
ЦКАД позволит разгрузить МКАД, радиальные выезды и городскую уличную сеть от большегрузного и транзитного транспорта. Кроме того, новая дорога создаст возможности для организации новых мест приложений труда вдоль прохождения трассы, а также снизит уровень воздействия на экологию столицы.
Напомним, что ЦКАД будет представлять собой автомагистраль длиной в 530 километров и шириной в шесть полос - по три в каждом направлении. Водители смогут разгоняться на некоторых участках дороги до 130 километров в час. Объем инвестиций в строительство дороги составит порядка 300 миллиардов рублей.
"Это первый инфраструктурный проект с использованием средств Фонда национального благосостояния. И 150 миллиардов рублей - это ровно половина планируемых инвестиций в проект ЦКАД - будут профинансированы за счет ФНБ", - сообщил министр транспорта Максим Соколов.
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Ранее сообщалось, что строительство Центральной кольцевой автодороги планируют завершить к 1 января 2019 года.
Сергей Собянин отметил, что формирование современной транспортной сети в Новой Москве является приоритетом развития присоединенных территорий. По его словам, строительство дорожной инфраструктуры должно идти опережающими темпами по сравнению со строительством жилья и созданием рабочих мест.
Планируется, что будущий дорожный каркас в Новой Москве будет состоять из основных магистралей – Киевское и Калужское шоссе, МКАД, ЦКАД – и хордовых соединений, дублирующих основные магистрали. Они будут обеспечивать проезд к жилым домам и рабочим местам.
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