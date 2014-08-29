"Автодор" объявил открытый конкурс на третью и четвертую секции ЦКАД

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Государственная компания "Автодор" объявила открытый конкурс на третью и четвертую секции Центральной кольцевой автодороги, сообщает пресс-служба организации.

Конкурс по третьей секции будет проходить в два этапа, а заявки на участие приниматься до 31 октября этого года. Рассмотрение представленных заявок и подведение итогов предварительного отбора состоится не позднее 1 декабря 2014 года.

При этом конкурсные предложения прошедших по результатам предварительного отбора участников должны быть предоставлены до 27 марта следующего года, рассмотрение предложений - не позднее 27 апреля 2015 года.

В то же время заключение концессионного соглашения состоится не позднее 21 декабря 2015 года. Срок его действия составляет 30 лет. Начальная цена стоимости строительства третьей секции в рамках соглашения составляет чуть более 64 миллиардов рублей.

Напомним, на этой неделе в столице стартовало строительство первого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги, который пройдет по территории Новой Москвы и прилегающим районам Московской области от Каширского до Калужского шоссе.

Первый участок ЦКАД предусматривает строительство шоссе с 4 полосами в обе стороны с возможностью расширения до 6 полос. Длина участка составит 49,5 километров, при этом на территории Москвы построят 22,8 километра дороги. В ближайшем будущем начнется строительство еще трех комплексов ЦКАД.

Реализация проекта ЦКАД

По планам, ЦКАД должна стать ключевым элементом транспортной системы Московского региона. Всего будет построено четыре пусковых комплекса до 2018 года. Комплексы замкнутся в кольцо, которое пройдет на расстоянии 30 км от столицы.

ЦКАД позволит разгрузить МКАД, радиальные выезды и городскую уличную сеть от большегрузного и транзитного транспорта. Кроме того, новая дорога создаст возможности для организации новых мест приложений труда вдоль прохождения трассы, а также снизит уровень воздействия на экологию столицы.

Напомним, что ЦКАД будет представлять собой автомагистраль длиной в 530 километров и шириной в шесть полос - по три в каждом направлении. Водители смогут разгоняться на некоторых участках дороги до 130 километров в час. Объем инвестиций в строительство дороги составит порядка 300 миллиардов рублей.

"Это первый инфраструктурный проект с использованием средств Фонда национального благосостояния. И 150 миллиардов рублей - это ровно половина планируемых инвестиций в проект ЦКАД - будут профинансированы за счет ФНБ", - сообщил министр транспорта Максим Соколов.

Ранее сообщалось, что строительство Центральной кольцевой автодороги планируют завершить к 1 января 2019 года.

Сергей Собянин отметил, что формирование современной транспортной сети в Новой Москве является приоритетом развития присоединенных территорий. По его словам, строительство дорожной инфраструктуры должно идти опережающими темпами по сравнению со строительством жилья и созданием рабочих мест.

Планируется, что будущий дорожный каркас в Новой Москве будет состоять из основных магистралей – Киевское и Калужское шоссе, МКАД, ЦКАД – и хордовых соединений, дублирующих основные магистрали. Они будут обеспечивать проезд к жилым домам и рабочим местам.