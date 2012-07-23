На дорогах новой Москвы водители смогут разогнаться до 90 км/ч

ИТАР-ТАСС

На дорогах новой Москвы не будут менять существующий скоростной режим. Такое решение приняли Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы и столичное управление ГИБДД.

Большое количество бывших подмосковных дорог с 1 июля являются столичными, значит, на них должен распространяться городской скоростной режим. Однако по результатам проведенного обследования, власти решили сохранить разрешенную максимальную скорость движения автотранспорта на некоторых участках федеральных трасс.

"После принятия Киевского шоссе (до 31-го км) и Калужского шоссе на баланс города Москвы, предлагается, в соответствии с примечанием к п. 10.2 Правил дорожного движения, издать соответствующее Постановление Правительства Москвы о повышении скоростного режима до 90 км/ч", - говорится в сообщении ЦОДД.

Для этого московские власти установят на этих трассах дорожные знаки 5.25 - "Начало населенного пункта" и 5.26 - "Конец населенного пункта" с надписью "Москва" в начале и конце дорог. Кроме того, будут сохранены существующие указатели направлений на примыкающих к указанным трассам дорогах.

По словам руководителя ЦОДД Правительства Москвы Игоря Королева, скоростной режим на дорогах новой Москвы не может быть механически ограничен скоростью в 60 или 80 км. Этот вопрос будет постоянно изучаться властями, а скоростной режим - корректироваться в зависимости от конкретных особенностей того или иного участка дороги.