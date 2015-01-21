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21 января 2015, 10:31

Реконструкция Большой Академической улицы завершится в июле

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Реконструкцию Большой Академической улицы закончат в июле

Власти планируют завершить работа на Большой Академической улице в июле 2015 года, сообщил журналистам первый замглавы департамента строительства Петр Аксенов.

Реконструкция Большой Академической улицы началась в 2013 году, но затем из-за финансовых трудностей сменился подрядчик. "В конце прошлого года был проведен еще один конкурс, теперь работы ведет компания "Мостотрест", - отметил Аксенов.

Как сообщает Агентство "Москва", работы были возобновлены в ноябре 2014 года. "Мы планируем расширить улицу, а также построить тоннели и подземные пешеходные переходы", - резюмировал замглавы департамента строительства.

Сейчас на объекте трудятся около 500 рабочих, выполнено примерно 30-35% от общего объема работ.

Отметим, подрядчик занимается ремонтом трех километров Большой Академической улицы и 500 м Нижнелихоборского проезда. Помимо пешеходных переходов, будет построен шестиполосный тоннель длиной 410 метров. Все сооружения будут доступны для инвалидов.

Во время реконструкции будут проходить и археологические исследования грунта, так как данный участок Большой Академической проходит в зоне поселений "Село Петровское-Разумовское" XVвека, "Селище в бывшей деревне Коптево" XV-XVI веков, и "Селище в бывшей деревне Нижние Лихоборы" XV-XVI веков.

На заключительной стадии работ планируется благоустройство и озеленение территории. Подрядчик должен будет посадить 590 деревьев, 1900 кустарников, а также поставить скамейки и обустроить газоны с цветниками.

"Москва в цифрах": Реконструкция Большой Академической улицы

Согласно данным НИиПИ Генплана города Москвы, после ремонта максимальная интенсивность движения по Большой Академической улице увеличится в час пик с 1536 до 4400, а на прилегающих улицах - с 306 до 2640 машин.

Напомним, на северо-западе столицы был полностью построен Алабяно-Балтийский тоннель, его благоустройство будет завершено в мае, "как только сойдет снег", рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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Полностью тоннель запустят после того, как будут оформлены все необходимые для сдачи в эксплуатацию документы, передает корреспондент M24.ru. Хуснуллин подчеркнул, что поскольку многие документы на сдачу объекта остались у прежнего подрядчика, большое количество документов приходится восстанавливать заново.

Ранее стало известно, что Алабяно-Балтийский тоннель будет достраивать городская компания "Мосинжпроект". Строительное объединение "Космос", которое занималось этим проектом, обанкротилось.

Тоннель проходит под Ленинградским проспектом, двумя транспортными тоннелями (Волоколамским и Ленинградским), Замоскворецкой линией метро, станцией Подмосковная Московской железной дороги, а также соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую.Он обеспечит прямое сообщение Дмитровского шоссе с Карамышевской набережной, Ленинградским и Волоколамским шоссе.

В тоннеле оборудуют выделенную полосу для общественного транспорта, причем здесь будут ходить не только автобусы, но и троллейбусы. Шестиполосный тоннель будет частью строящейся Северо-Западной хорды, строительство которой завершат к 2016 году.

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