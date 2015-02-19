Где ограничат движение 23 февраля

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В связи с проведением массовых мероприятий 23 февраля в центре города будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

Так, с 09.00 и до окончания мероприятия ограничат движение по Страстному бульвару, внутренней части Петровского бульвара и улице Петровка. Кроме того, с 12.00 нельзя будет проехать по улице Охотный ряд и Театральному проезду.

Напомним, в День защитника Отечества военные запустят в Москве праздничный салют из 72 установок, сообщил официальный представитель Сухопутных войск майор Кирилл Киселев. Салют начнется в 21.00.

"В подмосковном Алабине начались тренировки подразделений 449-го отдельного салютного дивизиона округа, который обеспечивает проведение праздничного салюта в Москве. Это подразделение уже 47 лет расцвечивает небо над Москвой в дни государственных праздников", – отметил Киселев.

Помимо современных салютных установок артиллерийская батарея дивизиона располагает вооружением времен Великой Отечественной войны. Так, праздничный залп с Поклонной горы 23 февраля произведут 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года.

Отметим, во время праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества военные планируют произвести до 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Салютные установки разместят в 16 различных точках столицы, основными из которых по традиции станут Воробьевы горы и Поклонная гора.