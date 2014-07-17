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17 июля 2014, 00:01

Светодиодные экраны предупредят водителей о пешеходных улицах

дороги благоустройство транспорт пешеходные зоны дорожные знаки трафик Анастасия Писарь

Фото: ИТАР-ТАСС

В пешеходных зонах Москвы установят светодиодные экраны с дорожной информацией. Они появятся в переулках, прилегающих к улицам, которые перекрывают для автомобилистов по выходным. Светодиодные экраны будут указывать направление движения. Пилотный проект реализуют в районе Большой Дмитровки, которая становится пешеходной по субботам, воскресеньям и праздникам, сообщила M24.ru пресс-секретарь ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) Анастасия Писарь.

"В Москве некоторые пешеходные зоны действуют по выходным и праздничным дням. Для правильной организации дорожного движения там установят знаки, на которые будет выводиться информация о направлении движения в зависимости от перекрытия улицы. Когда улица не пешеходная, на нее можно повернуть, когда она перекрыта, проехать туда нельзя. Это будет отображаться на светодиодном экране", - пояснила Писарь.

По ее словам, режим работы знаков по выходным и будням будет задан автоматически. При перекрытии улиц во время дополнительных праздников график будут регулировать вручную из ситуационного центра ЦОДД.

Первые 26 дорожных знаков установят в переулках, прилегающих к Большой Дмитровке: Петровском, Глинищевском, Козицком, Дмитровском. Их подключат к электричеству, информацию на экраны можно будет передавать по сетям 3G/4G. На проектирование системы светодиодных знаков потратят до 2,9 млн рублей. Работы завершатся осенью. В дальнейшем знаки могут установить и на других улицах.

Напомним, помимо Большой Дмитровки, по выходным стали пешеходными Болотная и Берсеневская набережная - от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной. В прошлом году в Москве обустроили 30 км пешеходных зон, в этом их протяженность увеличится на 50 км. Для развития пешеходного пространства в Москве привлекут итальянских и австрийских консультантов.

София Сарджвеладзе

Сюжеты: Москва пешеходная: где гулять в городе , Москва для автомобилистов

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