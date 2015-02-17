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17 февраля, 16:08

Движение в Мрузовском переулке станет двухсторонним

дороги наземный транспорт изменения движения двустороннее движение Мрузовский переулок

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

С 18 февраля в Мрузовском переулке вводится двухстороннее движение, сообщает пресс-служба ГКУ "ЦОДД". Решение об изменении движения приняли на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЦАО.

Власти рассчитывают, что двустороннее движение поможет оптимизировать трафик и увеличить пропускную способность улицы.

Фото: gucodd.ru

Ранее на трех улицах в районе Хамовники уже было введено одностороннее движение. Речь идет о Нащокинском, Барыковском и Сеченовском переулках.

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Одностороннее движение в Нащокинском переулке ввели от Гагаринского переулка до переулка Сивцев Вражек; в Барыковском переулке - от улицы Остоженка до улицы Пречистенка; в Сеченовском переулке - от улицы Пречистенка до улицы Остоженка.

Одностороннее движение на этих участках позволило организовать дополнительные парковочные места. Часто ширина проезжей части не позволяет организовать достаточное количество парковочных мест при двустороннем движении.

Добавим, что одностороннее движение вводится только на участках улиц Москвы с высокой связностью улично-дорожной сети.

Ранее сообщалось, что ЦОДД изменит схему движения на 18 улицах в пределах Садового кольца в 2015 году. Односторонними могут стать Языковский, Пуговишникий, Сивяков, Лаврский переулки, а также дублер Фрунзенской набережной между Крымским проездом до улицы Тимура Фрунзе.

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Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы

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