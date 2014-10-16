Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде на Можайской развязке

Открыто движение по эстакаде на пересении МКАД и Можайского шоссе

В четверг, 16 октября, Сергей Собянин запустил движение по новой эстакаде на Можайской развязке.

Мэр открыл эстакаду по направлению в центр с внешней стороны МКАД на Можайское шоссе, путепровод по основному ходу Можайского шоссе над МКАД и дублер Можайки. Общая длина открытых объектов составила почти два километра.

"Остается еще несколько объектов, часть из которых будет сдана до конца года и часть - в первом квартале следующего года. Однако то, что мы сегодня сдаем, - это основные, наиболее сложные объекты", - рассказал Сергей Собянин.

Новая эстакада увеличит пропускную способность Можайской развязки на 20-25%, а путепровод позволит перестраиваться направо, выезжать на дублер Можайского шоссе или разворачиваться на внутренней стороне МКАД, не пересекаясь с машинами по основному ходу Можайского шоссе.

Ранее Сергей Собянин открыл эстакады на съезде с Можайского шоссе на внутреннюю и внешнюю стороны Московской кольцевой. Второй этап завершился 8 августа, когда была открыта эстакада на пересечении Можайки и МКАД/

Напомним, реконструкция Можайского шоссе предусматривает строительство шести эстакад и двух путепроводов, устройство боковых проездов, карманов, съездов-выездов. Кроме того, будут построены 2 надземных пешеходных перехода через МКАД и Минское шоссе, а также подземный переход через Можайское шоссе и новый пост ДПС. Также в планах строителей возвести там автоматическую противогололедную станцию и шумозащитные экраны.

Кроме того, на Можайке реконструируют более 18 километров дорожного полотна. Предполагается, что после окончания модернизации пропускная способность магистрали вырастет на 30 процентов. Трасса длиной 14 километров уже стала бессветофорной от поста ДПС у МКАД до Краснопресненской набережной.

Как отметил Сергей Собянин, работы по всем объектам реконструкции Можайского шоссе ведутся со значительным опережением графика. Предполагается, что уже к декабрю этого года они будут в основном завершены.

Следующей задачей станет завершение реконструкции Можайского шоссе (трассы М-1 "Беларусь") за МКАД, включая комплексное обустройство самой трассы и строительство двух развязок на 19 и 27 километров. В данный момент на объектах идут строительно-монтажные работы, завершить которые планируется в 2016 году.

В дальнейшем планируется строительство Северного дублера Кутузовского проспекта, который соединит объездную дорогу в Одинцово с бизнес-центром "Москва-Сити". Это позволит обеспечить комфортное бессветофорное движение автотранспорта по Можайскому шоссе от центра города до МКАД и до "Сколково", а также частично разгрузить от транспорта центральную часть Москвы и участок МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе.