Движение по Михалковскому тоннелю запустят к сентябрю

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Движение по Михалковскому тоннелю на Большой Академической улице запустят в третьем квартале текущего года. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, передает корреспондент M24.ru.

По словам главы ведомства, открытие тоннеля существенно улучшит транспортную обстановку на севере города.

"Сейчас на пересечении улиц Большая Академическая и Михалковская регулярно отмечается затруднение дорожного движения, запуск тоннеля существенно улучшит трафик", – подчеркнул Андрей Бочкарев.

Напомним, Михалковский тоннель пройдет по Большой Академической улице и под существующими трамвайными путями Михалковской улицы. Он будет шестиполосным, состоящим из 15 секций для транзитного движения транспорта. Длина тоннеля, который войдет в состав двухуровневой транспортной развязки, составит 410 метров.

В рамках строительства планируется реконструировать улично-дорожную сеть, построить боковые проезды и два разворотных съезда над перекрытой частью тоннеля.

Помимо этого, запланировано переустройство инженерных коммуникаций, строительство трех подземных пешеходных переходов и внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением.

Для защиты от выхлопных газов и шумового загрязнения будут установлены шумозащитные экраны общей длиной около трех километров, а в жилых домах установят шумозащитные окна.

Как заявлял первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов, при строительстве Михалковского тоннеля особое внимание будет уделено вопросам гидроизоляции.

Ранее M24.ru сообщало, что движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю планируют запустить в марте. Стройка тоннеля завершилась в январе, сейчас необходимо благоустроить территорию.

Алабяно-Балтийский тоннель строился с 2005 года. За это время на объекте сменился подрядчик – достраивала тоннель городская компания "Мосинжпроект". Строительное объединение "Космос", которое занималось проектом ранее, обанкротилось.

Когда начнет полноценную работу Алабяно-Балтийский тоннель

Тоннель проходит под Ленинградским проспектом, двумя транспортными тоннелями (Волоколамским и Ленинградским), Замоскворецкой линией метро, станцией Подмосковная Московской железной дороги, а также соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую.

Он обеспечит прямое сообщение Дмитровского шоссе с Карамышевской набережной, Ленинградским и Волоколамским шоссе.В тоннеле оборудуют выделенную полосу для общественного транспорта, причем здесь будут ходить не только автобусы, но и троллейбусы.

Шестиполосный Алабяно-Балтийский тоннель станет частью строящейся Северо-Западной хорды, строительство которой завершат к 2016 году.

Кроме того, до конца года над тоннелем должны возвести многоуровневую автостоянку. Парковка над перекрытием подземной магистрали сможет вместить более 570 автомобилей.