За год в столице построили 20 надземных пешеходных переходов

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В 2014 году в Москве было построено 20 надземных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Так, переходы появились:

на пересечении МКАД с Мичуринским проспектом,

на Можайском шоссе,

через железнодорожные пути в Алабушево,

на улице Гоголя в Зеленограде,

на участке Дмитровского шоссе, от пересечения с Долгопрудненским шоссе до границ города,

на улице Инициативная, в районе д. 1

на Ярославском шоссе в районе д. 51

через железнодорожные пути в Алабушево,

[html][/html]Кроме того, три перехода построили в ходе реконструкции Рязанского проспекта на улице Клинская.

Также три перехода появилось на шоссе Энтузиастов, два - на улице Миклухо-Маклая (в районе д. 29 и в районе пересечения с улицей Введенского), еще один - в составе путепровода на пересечении Балтийской и Большой Академической улицы с Рижским направлением Московской железной дороги.

Кроме того, по данным ведомства, сейчас ведется строительство на 25 объектах. В течение 2015 года планируется ввести в эксплуатацию 12 пешеходных переходов.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что за последние три года в Москве отремонтировали 10 крупных транспортных сооружений и более 100 пешеходных переходов.

По словам мэра Москвы, ремонт мостов и путепроводов позволяет рационально использовать пространства под эстакадами, к примеру, создавать дополнительные стоянки машин или дорожной техники. В подземных пешеходных переходах можно будет и дальше размещать торговые павильоны.