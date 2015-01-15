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15 января 2015, 12:05

За год в столице построили 20 надземных пешеходных переходов

дороги проекты переходы Департамент строительства Москвы строительство и реконструкция надземные переходы

Фото: m24.ru

В 2014 году в Москве было построено 20 надземных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Так, переходы появились:

  • на пересечении МКАД с Мичуринским проспектом,
  • на Можайском шоссе,
  • через железнодорожные пути в Алабушево,
  • на улице Гоголя в Зеленограде,
  • на участке Дмитровского шоссе, от пересечения с Долгопрудненским шоссе до границ города,
  • на улице Инициативная, в районе д. 1
  • на Ярославском шоссе в районе д. 51
  • через железнодорожные пути в Алабушево,
[html]
[/html]Кроме того, три перехода построили в ходе реконструкции Рязанского проспекта на улице Клинская.

Также три перехода появилось на шоссе Энтузиастов, два - на улице Миклухо-Маклая (в районе д. 29 и в районе пересечения с улицей Введенского), еще один - в составе путепровода на пересечении Балтийской и Большой Академической улицы с Рижским направлением Московской железной дороги.

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Кроме того, по данным ведомства, сейчас ведется строительство на 25 объектах. В течение 2015 года планируется ввести в эксплуатацию 12 пешеходных переходов.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что за последние три года в Москве отремонтировали 10 крупных транспортных сооружений и более 100 пешеходных переходов.

По словам мэра Москвы, ремонт мостов и путепроводов позволяет рационально использовать пространства под эстакадами, к примеру, создавать дополнительные стоянки машин или дорожной техники. В подземных пешеходных переходах можно будет и дальше размещать торговые павильоны.

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