Более 78 километров дорог построили в столице за год

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В 2014 году в Москве реконструировали и построили 22 развязки и эстакады, ввели в эксплуатацию более 78 километров дорог. Кроме того, завершилась реконструкция шоссе Энтузиастов и Можайского шоссе, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Так, на Можайском шоссе была построена самая длинная в Москве эстакада от улицы Толбухина до улицы Петра Алексеева. Ее протяженность составила 8 километров. Был введен в эксплуатацию и реконструированный трехкилометровый участок МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе.

Помимо этого, была полностью завершена реконструкция развязок на пересечениях МКАД с Волгоградским и Мичуринским проспектом. На пересечении Можайского шоссе с МКАД возвели четыре путепровода и направленных съездов.

А при реконструкции развязки на пересечении Дмитровского шоссе с МКАД открыли одну эстакаду и более километра дорог. Сейчас там ведется строительство У-образного тоннеля, которое должно завершиться в 2015 году.

Как реконструируют столичные магистрали

Кроме того, была построена и эстакада развязки в районе станции метро "Улица Академика Янгеля" на Варшавском шоссе и двухуровневая развязка на пересечении Новорязанского шоссе с улицами Генерала Кузнецова и Маршала Полубоярова. Еще одна эстакада была введена в эксплуатацию на участке Дмитровского шоссе от пересечения с Долгопрудненским шоссе до границ города. А на участке 4-го транспортного кольца появились три эстакады съезда и 5,6 километра дорог.

Власти реконструировали также два путепровода на пересечении Можайского шоссе и Ленинградского шоссе и с железнодорожными путями МЖД.

"2014 год стал удачным в области дорожного строительства. Для сравнения, в 2010 году мы сдавали 19 километров дорог, в 2011 году - 56 километров. В наступившем году мы планируем сохранить темпы и объемы строительства дорожных объектов, построить 83 километра дорог, 23 искусственных сооружения и 20 пешеходных переходов", - отметил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Отметим, что за 2014 год в московском метро открылись 5 новых станций. Это "Деловой центр", "Битцевский парк", "Лесопарковая", "Спартак" и "Тропарево".

Помимо этого, столица установила рекорд по строительству. В прошлом году его объем составил почти 9 миллионов квадратных метров. Это самый большой показатель за последние несколько лет, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он отметил, что в 2014 году в столице одобрили большое количество долгосрочных проектов. Они позволят продолжить стройку и в ближайшие пять лет.