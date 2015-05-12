Движение по Михалковскому тоннелю запустят в августе

Михалковский тоннель откроют в августе

В августе откроют движение по тоннелю на пересечении Большой Академической и Михалковской улиц, сообщает телеканал "Москва 24".

Путепровод длиной в 440 метров будет оснащен современными звуко- и водоизолирующими устройствами. По словам застройщика, такие технологии в России применяются впервые.

При этом уровень воды в находящихся рядом Михалковских прудах на несколько метров выше проезжей части, что осложняет работы. Для защиты строители возводят гидроизоляционные щиты.

Работы ведутся в несколько смен, из 12 составляющих тоннеля готовы пять. После стройки пройдут работы по благоустройству прилегающей территории: по всей длине высадят 600 деревьев и 2 тысячи кустарников.

Ранее глава департамента строительства Андрей Бочкарев отмечал, что открытие тоннеля существенно улучшит транспортную обстановку на севере города.

"Сейчас на пересечении улиц Большая Академическая и Михалковская регулярно отмечается затруднение дорожного движения, запуск тоннеля существенно улучшит трафик", – подчеркнул чиновник.

Михалковский тоннель пройдет по Большой Академической улице и под существующими трамвайными путями Михалковской улицы. Он будет шестиполосным, состоящим из 15 секций для транзитного движения транспорта. Длина тоннеля, который войдет в состав двухуровневой транспортной развязки, составит 410 метров.

Для защиты от выхлопных газов и шумового загрязнения будут установлены шумозащитные экраны общей длиной около трех километров, а в жилых домах установят шумозащитные окна.