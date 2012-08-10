ГИБДД Подмосковья предупреждает о дорожных работах

ИТАР-ТАСС

Управление ГИБДД Подмосковья предупреждает автовладельцев о ведущихся в регионе дорожных работах, из-за которых движение на трассах может быть затруднено. Водителям рекомендуется выбирать маршруты объезда.

Реконструкция автодороги ведется на участке 33-й – 45-й километр трассы М-1 «Беларусь» и на участке 22-й – 50-й километр трассы М-9 «Балтия».

На 21-ом и 25-ом километре трассы М-5 «Урал» ведется строительство развязки.

На 34-ом и 46-ом километре трассы М-4 «Дон» идет ремонт мостов, а на участке 105 – 108-й километр проводятся работы по укладке асфальта.

На 54-ом километре трассы «Волга» и 67-ом километре Егорьевского шоссе идет ремонт путепровода.

Кроме того, ведутся работы по ремонту мостов на 32-м километре дороги А-108 МБК «Рязано-Каширское шоссе» (мост через реку Городенка) и на 33-м километре дороги А-107 ММК «Рязано-Каширское шоссе» (мост через М-4 «Дон»).