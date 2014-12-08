Пропускная способность развязки МКАД с Ленинским увеличится в 2,5 раза

Строительство развязки на пересечении МКАД и Ленинского проспекта. Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пропускная способность развязки МКАД с Ленинским проспектом после реконструкции увеличится в 2,5 раза. Об этом на открытии станции метро "Тропарево" рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

О пояснил, что реконструкция развязки, которая находится рядом с открывшейся станцией, закончится в следующем году.

Он добавил, что в 2016 году планируется ввести крупный транспортно-пересадочный узел у метро "Саларьево" в Новой Москве, а в 2017 году в расположенные с внешней стороны МКАД юго-западные районы столицы также придет Калининско-Солнцевская линия метро.

Заммэра отметил, что все это позволит снизить загрузку станций, пересадочных узлов и перегонов Сокольнической линии метро, а также обеспечить условия для пересадки пассажиров, проживающих в Новой Москве и Московской области, с наземного транспорта на метрополитен

Напомним, в ходе реконструкции клеверной развязки на пересечении Ленинского проспекта и МКАД будут построены три эстакады и тоннель.

Строителям предстоит построить левоповоротную эстакаду для съезда с Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД и две эстакады, которые позволят съехать с Киевского шоссе на внутреннюю и внешнюю стороны кольцевой автодороги. Для совершения левых поворотов с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе будет сооружен левоповоротный съезд (тоннель).

"Москва строится": Развязка между МКАД и Ленинским проспектом

Цель проведения этих работ - отделить поток автомобилей, двигающихся по МКАД, от машин, которым необходимо съехать на Ленинский проспект или Киевское шоссе. Существующий "клеверный лист" не справляется с плотным транспортным потоком, из-за чего и возникают пробки.

В понедельник мэр Москвы открыл новую станцию "Тропарево" Сокольнической линии метро. По его словам, она обеспечит комфортный доступ к метро для жителей Теплого Стана, Тропарево-Никулино и Обручевского района. Станция "Тропарево" стала 196-й станцией столичной подземки и 20 станцией "красной" ветки.

Сергей Собянин добавил, что продление Сокольнической линии в Новую Москву находится в завершающей стадии. Он отметил, что они станут первыми станциями метро на присоединенных территориях, что накладывает особенности на процесс их ввода в эксплуатацию.

Станция "Тропарево" располагается на четной стороне Ленинского проспекта. Из юго-западного вестибюля можно выйти к жилому микрорайону по нечетной стороне Ленинского проспекта, а из северо-восточного - на четную сторону, к Рузской улице и Тропаревскому лесопарку. Глубина заложения станции составляет 12 метров, а длина – 349 метров. Кроме того, станция оснащена системой лифтов для маломобильных граждан.

"Тропарево" будет конечной станцией на юго-западном участке Сокольнической линии метрополитена до ввода в эксплуатацию станций "Румянцево" и "Саларьево".