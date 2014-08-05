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05 августа 2014, 10:24

Движение по Можайскому путепроводу откроют на этой неделе

дороги реконструкция проекты Департамент строительства Москвы строительство и реконструкция Можайский путепровод

Фото: ИТАР-ТАСС

Завершилась реконструкция Можайского путепровода, расположенного над Филевской линией метро и станцией "Кутузовская", рассказали M24.ru в пресс-службе столичного департамента строительства.

Объект планируют открыть для движения на этой неделе - предположительно в пятницу, 8 августа. Одновременно машины пустят по эстакаде правоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД на Можайское шоссе в сторону центра.

Реконструкция продолжалась с декабря 2012 года. Строители в три этапа заменили основные несущие конструкции, а также дорожное покрытие. Кроме того, специалисты расширили сам путепровод и обустроили выделенные полосы. В результате реконструировали 1,3 тысячи квадратных метров дороги, при этом общая длина эстакады составила 260 метров.

Ранее Сергей Собянин открыл движение по съезду и путепроводу на развязке Можайского шоссе и МКАД. Двухполосный съезд позволяет выехать с Можайского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Трехполосный путепровод ведет с Можайского шоссе на внешнюю сторону МКАД.

В Москве продолжается реконструкция Можайского шоссе

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Напомним, реконструкция Можайского шоссе предусматривает строительство шести эстакад и двух путепроводов, устройство боковых проездов, карманов, съездов-выездов. Кроме того, будут построены 2 надземных пешеходных перехода через МКАД и Минское шоссе, а также подземный переход через Можайское шоссе.

Также на Можайке реконструируют более 18 километров дорожного полотна. Предполагается, что после окончания модернизации пропускная способность магистрали вырастет на 30 процентов. Полностью завершить работы по реконструкции Можайского шоссе планируется до конца этого года.

Отметим, что до 2015 года в столице планируется реконструировать 12 развязок на пересечениях МКАД с основными магистралями. Помимо этого, в ближайшие пять лет планируется построить 187 километров боковых проездов вдоль кольцевой автодороги.

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