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04 сентября 2014, 13:00

Мэр Москвы "развязал" транспортный узел на шоссе Энтузиастов

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Открыто движение по въезду на Северо-Восточную хорду

Сергей Собянин запустил движение по участку Северо-Восточной хорды, который связал шоссе Энтузиастов и Измайловское шоссе. По словам мэра, новый съезд снизит нагрузку на эти две магистрали.

"Запуск движения по новому съезду позволит разгрузить шоссе Энтузиастов по направлению "в центр" за счет перераспределения потока на улицу Перовская и Северо-Восточную хорду", - сказал мэр. Отметим, что эстакада длиной один километр имеет по две полосы движения в каждую сторону.

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Кроме того, Сергей Собянин открыл движение по эстакаде основного хода, которая имеет по четыре полосы в каждом направлении. Длина второго съезда также составила почти километр. Всего с учетом наземных участков в строй ввели три километра новых дорог.

Также Собянин добавил, что второй пусковой комплекс Северно-Восточной хорды, который включает транспортную развязку на пересечении участков СВХ от Вешняков до Измайловского шоссе, построят в первом полугодии 2015 года.

Северо-Восточная хорда

Северо-Восточная хорда призвана связать строящиеся трассы М11 "Москва - Санкт-Петербург" и Москва - Ногинск, при этом минуя заезд в центр города. Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Общая протяженность хорды составит 26,6 км.

Общая протяженность хорды – 17,3 километра, на ней будет 15 эстакад, шесть внеуличных пешеходных переходов. Также в проекте предусмотрена реконструкция станции "Лефортово" МКЖД, путепровода и путей.

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Ранее ввели в эксплуатацию основной ход дороги, четыре эстакады-съезда, четыре перехода и парковку на 3,8 тысячи мест.


Напомним, Северо-Восточная хорда должна была стать участком Четвертого транспортного кольца, но проект признали дорогим и низкоэффективным. Вместо него решили построить Северо-Восточную хорду, Северо-Западную хорду и Южную рокаду.

"Хорду начинали строить как часть Четвертого транспортного кольца, но не освободили земельные участки и не закончили до конца проектирование трассы", - сказал Собянин.

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Добавим, что в сентябре будут готовы еще несколько дорожных объектов. Речь идет об обновленном Можайском путепроводе и открытии отремонтированного участка МКАД - от Ленинского прос

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