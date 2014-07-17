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Бизнес

17 июля 2014, 14:37

Курс евро вырос на 44 копейки

доллар бизнес санкции евро курсы валют бивалютная корзина

Фото: ИТАР-ТАСС

Курс доллара и евро вырос на фоне новых санкций США в отношении России – стоимость доллара увеличилась на 41 копейку и составила 34, 7998 рубля, а евро – на 44 копейки, до 47,07 рубля.

Добавим, что стоимость бивалютной корзины (0,45 евро + 0,55 доллара) увеличилась на 35 копеек и составила 40,19 рубля.

По данным ИТАР-ТАСС, индекс Московской биржи (индикатор состояния рынка ценных бумаг, рассчитанный на основе корзины наиболее ликвидных акций) за первые 20 минут торгов на Московской бирже снизился на 1,9% до 1446,5 пункта, а индекс РТС обвалился на 2,7% до 1313,8 пункта.

Напомним, Соединенные Штаты Америки в ночь на четверг ввели новые санкции против России. В санкционном списке Госдепартамента США оказались "Газпромбанк", "Внешэкономбанк", "Роснефть" и нефтяной терминал в Феодосии.

Кроме того, под санкции попал российский концерн "Калашников". Решение об усилении "мер воздействия" на Россию было принято в связи с "отсутствием деэскалации конфликта на Украине", говорится в заявлении Белого дома. В пакет дискриминационных мер включены и санкции в отношении ряда российских чиновников.

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