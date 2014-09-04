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Дворы

04 сентября 2014, 11:09

Портал "Наш город" обновил дизайн и расширил функционал

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Скриншот портала "Наш город"

Портал "Наш город" обновился. Его дизайн стал современнее и интерактивнее, а функционал пополнился рядом новшеств. Так, теперь на главной странице можно найти 5 проблемных тем месяца и узнать, когда на сайт было отправлено последнее сообщение.

Все 5 главных проблемных тем проиллюстрированы на главной картинке портала. Пользователю, который наводит курсор на одну из них, предлагают сообщить властям об аналогичной проблеме.

Кроме того, на "Нашем городе" появился раздел "Полезная информация". Здесь приведены схемы различных объектов ("Дороги", "Поликлиники", "Остановки общественного транспорта" и прочих) и краткая информация о тех проблемах, которые могут быть выявлены по каждому из них. Раздел планируется постоянно пополнять.

Скриншот портала "Наш город"

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На страницах объектов теперь можно найти вкладки "Активность жителей" и "Фотогалерея". В первой пользователи увидят рейтинг объекта по общему количеству сообщений и выявленных и устраненных проблем, а во второй - его снимки.

Раздел "Карта проблем" теперь переименовали в "Карту сообщений". Здесь размещена общая статистика о количестве объектов и пользователей на портале, числе выявленных и решенных проблем.

Москвичи смогут оставлять на обновленном "Нашем городе" сообщения о просроченных товарах. Для этого нужно выбрать категорию "Продовольственные магазины", "Нестационарные торговые объекты" или "Ярмарки выходного дня", а затем кликнуть на темы "Нарушение санитарных требований к организациям торговли" или "Продажа просроченных товаров". Правда, пока новые темы доступны только для категории "Продовольственные магазины".

В "Нашем городе" отмечают, что готовить ответы будет Управление Роспотребнадзора по Москве. Поскольку разрешение на проведение проверки нужно запрашивать в прокуратуре, ответ будет предоставляться горожанам в течение 30 рабочих дней. Если факт нарушения будет подтвержден, объект, на который пожаловался москвич, отметят на "Карте проблемных объектов".

Напомним, портал "Наш город" появился в октябре 2011 года и был посвящен благоустройству дворовых территорий. В августе 2013 года сайт объединил еще два интерактивных ресурса "Дороги Москвы" и "Дома Москвы". Сейчас портал "Наш город" позволяет отправлять жалобы на множество городских проблем, оценивать работу чиновников и многое другое.

На портале "Наш город" появилось 30 новых тем для обсуждения

В начале июля на портале открылось 30 новых тем. Жители города могут пожаловаться, в частности, на стертую дорожную разметку, подтопления на проезжей части, плохое состояние пешеходных переходов, грязь и мусор на остановках и несанкционированные свалки. Чтобы исправить ситуацию, достаточно всего одной заявки. Ответ от соответствующего органа исполнительной власти появится на портале в течение восьми рабочих дней. После получения ответа жители могут подтвердить или опровергнуть информацию.

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