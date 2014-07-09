С 2013 года число браков в Москве увеличилось на 2,2 тысячи

Начальник Управления ЗАГС Москвы подвела итоги работы за полгода

За первое полугодие 2014 года число браков в Москве выросло на 2,2 тысячи по сравнению с 2013 годом - было зарегистрировано около 40 тысяч актов, сообщила на пресс-конференции начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

Всего ЗАГСы в первом полугодии 2014 года выдали гербовые документы о рождении, смерти и браках 202 тысячам москвичей и гостей столицы. Также Муравьева отметила, что с 2011 года в Москве число новорожденных превышает количество зарегистрированных смертей. За первое полугодие 2014 года эта положительная тенденция сохраняется – зарегистрировано 66 тысяч актов о рождении.

При этом Муравьева добавила, что 80% детей рождается в официальном браке. Также она отметила, что 33,5 тысячи детей в первом полугодии стали первенцами для своих родителей, 24 тысячи стали вторыми в семьях, а у 9 тысяч мам появились третьи, четвертые, а иногда и пятые дети.

По данным начальника управления ЗАГС, традиционно востребованы для бракосочетания пятница и суббота, но приживаются новые традиции - например, на День города, на него будет зарегистрировано 1200 браков. Также продолжается свадебный бум на Красную Горку - 1400 браков, в День семьи, любви и верности - 300 браков. При этом 7 июля 2007 года было зарегистрировано 1678 браков, из этих пар развелись около 27%.

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