"Городской мешок" Триумфальной станет зеленым островком - архитектор

Юлия Бурдова: Триумфальная площадь станет полностью пешеходной

Обновленная Триумфальная площадь станет полностью пешеходной и получит четкие границы, рассказала в интервью M24.ru архитектор и один из основателей компании Buromoscow Юлия Бурдова. Площадь будет разделена на тихую и шумную зоны, на ней планируется разместить многофункциональные павильоны, подземную парковку и разбить сиреневый сад.

Помимо сиреневого сада там будут высажены многолетники, злаки, а также липы и клен Гиннала, добавил генеральный директор мастерской ландшафтного дизайна ARTEZA Дмитрий Онищенко. Он рассказал, откуда привезут деревья для оформления площади, с какими сложностями пришлось столкнуться в работе над Триумфальной, а также о лучших проектах с точки зрения ландшафтного дизайна в столице.

Юлия Бурдова Архитектор, является одним из основателей Buromoscow. Компания проектирует жилые комплексы, многоквартирные дома, общественные здания и интерьеры, проводит градостроительные исследования для российских и европейских заказчиков, участвует в выставках и конкурсах. В Москве они преобразили панельные дома на улицах Карбышева и Глаголева, а также в жилом квартале Ново-Молоково возле МКАД на Каширском шоссе. Архитектор, является одним из основателей Buromoscow. Компания проектирует жилые комплексы, многоквартирные дома, общественные здания и интерьеры, проводит градостроительные исследования для российских и европейских заказчиков, участвует в выставках и конкурсах. В Москве они преобразили панельные дома на улицах Карбышева и Глаголева, а также в жилом квартале Ново-Молоково возле МКАД на Каширском шоссе. Дмитрий Онищенко Ландшафтный дизайнер, гендиректор мастерской ландшафтного дизайна ARTEZA, специализирующейся на проектировании и создании частных ландшафтов и общественных пространств. Среди известных работ - участие в проектировании парка

Ландшафтный дизайнер, гендиректор мастерской ландшафтного дизайна ARTEZA, специализирующейся на проектировании и создании частных ландшафтов и общественных пространств. Среди известных работ - участие в проектировании парка "Зарядье" , создание концепции парка на Ходынском поле (концепция была признана лучшей среди российских участников и заняла 5 место в рейтинге).



- Расскажите об основных изменениях, которые ждут Триумфальную площадь.

- Прежде всего, площадь станет полностью пешеходной. Мы создаем городское общественное пешеходное пространство. Чтобы добиться этого, мы используем несколько шагов. Во-первых, площадь получит четкие границы. Если посмотреть на нее сейчас, это хаотичное и достаточно разнородное пространство.

Вторая часть проекта – это территория перед Москомархитектурой между Первой и Второй Брестскими улицами, где сейчас находится стоянка. Там мы предлагаем создать более закрытое, огороженное пространство с сиреневым садом внутри, а под ним будет находиться многоуровневая парковка.

"Москва в цифрах": Новая Триумфальная площадь

В настоящее время мы выравниваем площадь. Сейчас она имеет заметный уклон в сторону Москомархитектуры. Чтобы создать пространство, сделать его более четким, поверхность должна быть плоской.

Следующий этап – озеленение, без него городское пространство будет скучным. При помощи деревьев мы создадим кулисы вдоль зала Чайковского, над Садовым кольцом и вдоль здания министерства. Таким образом, наша площадь станет сценой, открывающей Тверскую улицу и Садовое кольцо, обрамленную рядами деревьев по бокам. Это сделает ее более уютной.

- Какие места Москвы или, может быть, других городов, вы можете привести в качестве примеров хорошего ландшафтного оформления?

- В Москве это обновленный парк Горького, который нравится всем москвичам, а также Крымская набережная. Это первый в столице ландшафтный парк европейского уровня и даже лучше. А если говорить о локальных местах, то мне очень нравится городской парк в районе улицы Руставели. Очень хорошее городское пространство, расположенное среди жилой застройки.

- Известно, что в числе прочего на Триумфальной площади появятся объекты городской информации для туристов. Означает ли это, что Москва, наконец-то, получит то, что есть во всех европейских городах? То есть место, где турист сможет получить консультацию, взять карту города, купить билет, предположим, на туристический автобус.

- Да, такое место предполагается. Пока Москва для туристов не самый удобный город. Если наш информационный киоск на Триумфальной площади станет пилотным, мы будем только рады.

- Как будет выглядеть это место, и будет ли к нему подводить навигация?

- Сейчас этот информационный киоск находится среди других павильонов, расположенных на площади, у него нет особенной архитектуры. Он выглядит так же, как и соседнее кафе, павильон прозрачный и полностью открытый. Навигацией мы пока не занимаемся, это уже следующий этап, большая работа, которую предстоит сделать. Она появится обязательно, иначе информационный киоск просто не будет работать.

Реконструкция Триумфальной площади Конкурс на разработку концепции благоустройства Триумфальной площади был объявлен 22 января, он собрал 127 заявок и 44 проекта, из которых жюри выбрало трех финалистов: бюро ST Raum Am, Wowhaus и Buromoscow. Победу одержала компания Buromoscow, которая предложила создать на площади двухэтажную подземную парковку и разбить сиреневый сад. Конкурс на разработку концепции благоустройства Триумфальной площади был объявлен 22 января, он собрал 127 заявок и 44 проекта, из которых жюри выбрало трех финалистов: бюро ST Raum Am, Wowhaus и Buromoscow. Победу одержала компания Buromoscow, которая предложила создать на площади двухэтажную подземную парковку и разбить сиреневый сад. Архитектурный конкурс вызвал огромный интерес как у профессионалов, так и у обычных горожан. Среди участников были проектные институты и архитектурные бюро, начинающие архитекторы, студенты. Организатором выступил департамент капитального ремонта Москвы при поддержке Москомархитектуры, заказчиком является ГКУ "Дирекция капитального ремонта".





- Мы знаем, что на площади появятся навесы с качелями. Такого в центре Москвы, да и в других европейских городах, наверное, нет. Означает ли это, что площадь станет местом для романтических свиданий, неким молодежным местом?

- Мы не хотим говорить, что площадь будет принадлежать только молодежи, и представители других поколений не смогут на нее попасть. Это не так. Она должна быть удобна для всех. Качели – романтическое наполнение площади, место встреч, потому что все всегда встречались на Триумфальной, это исторический факт.

- Сейчас на Триумфальную площадь не так просто и удобно попасть. Появятся ли дополнительные пешеходные переходы, ведущие к ней?

- Мы делаем площадь целиком пешеходной. На ней будет комфортно находиться посетителям. Она делится на две части: одна - более тихая, где можно посидеть, там будет разбит сиреневый сад. Вторая - открытая, где можно встречаться, проводить различные мероприятия. Одна - более кулуарная, наполненная зеленью и огороженная от транспорта. А основная площадь - между залом Чайковского и министерством – более шумная, на нее будет проще попасть, она расположится вдоль Тверской улицы.

- Проводится ли работа с театрами? Не хотят ли они сделать площадь частью своих сцен, выносить на нее спектакли? Ведь именно об этом говорят подъемные скамейки и подиумы, которые указаны в концепции?

- Подъемные сидения были в нашем первоначальном предложении. К сожалению, эту идею достаточно сложно технически осуществить, сроки очень сжатые, и от нее пришлось отказаться. Окружение там действительно, как вы упомянули, театральное. Я думаю, что со временем это автоматически приведет к тому, что площадь станет жить театральной жизнью. Например, на ней можно будет проводить концерты по вечерам летом.

- А что будет вместо подъемных скамеек?

- По периметру площади вдоль памятника установлены стационарные сидения нескольких видов. Но при этом остается пространство, где можно собраться и устроить концерт классической музыки. Можно вынести дополнительные стулья и организовать стихийный концерт.

- Сергей Капков назвал будущую площадь "тихим тактильным местом". Означает ли это, что она станет своеобразным минипарком в самом центре города?

- Мы не создаем парк в центре Москвы. Изначально мы хотели сделать открытое пространство городской пустоты. Но со временем по требованию города нам пришлось ее наполнить, добавить павильоны, кафе, лавочки. Площадь получилась не тихой, но это даже хорошо. Это говорит о том, что город наполнен событиями и живет полной жизнью.

- Вы уже говорили про многофункциональные павильоны. Для каких целей они будут работать?

- У нас будет два кафе, одно со свежей выпечкой, другое с кофе, который можно взять по дороге на работу. Предусмотрен информационный киоск и театральные кассы - пространство обязывает. Но может появиться что-то еще по желанию городских властей.

История Триумфальной площади Площадь, изначально носившая название "Старых Триумфальных ворот", а затем "Маяковского", стала Триумфальной только в 1992 году. За свою многолетнюю историю - первые упоминания об этом месте встречались еще в XVI веке - она претерпела много изменений. История Триумфальной площади, расположенной на пересечении Тверской улицы и Садового кольца, началась в конце XVI века. При царе Федоре Иоанновиче здесь были построены стены Земляного города и установлены Тверские ворота, через которые в Москву въезжали иностранные послы. Площадь, изначально носившая название "Старых Триумфальных ворот", а затем "Маяковского", стала Триумфальной только в 1992 году. За свою многолетнюю историю - первые упоминания об этом месте встречались еще в XVI веке - она претерпела много изменений. История Триумфальной площади, расположенной на пересечении Тверской улицы и Садового кольца, началась в конце XVI века. При царе Федоре Иоанновиче здесь были построены стены Земляного города и установлены Тверские ворота, через которые в Москву въезжали иностранные послы. В 1721 году в честь победы в Северной войне у Тверских ворот были установлены "врата Триумфальные". В дальнейшем здесь строились Триумфальные арки в ознаменование различных событий: в 1742 – для въезда на коронацию Елизаветы Петровны; 1775 году по указанию императрицы Екатерины II для въезда графа Румянцева-Задунайского по случаю победы над турками. Последнюю арку установили в 1797 году по случаю коронации Павла I. Ее снесли в начале XIX века. На протяжении всех этих лет площадь пересекал вал, в 1805 году его зарыли. С тех пор площадь существует в своих современных границах. Триумфальная площадь в начале XX была очень похожа на нынешние Манежную и Пушкинскую: здесь проводила время самая разнообразная публика. В 1960 году под площадью прорыли туннель, а незадолго до этого наверху установили памятник поэту Владимиру Маяковскому. В августе 2010 года доступ на площадь был закрыт в связи с проведением археологических раскопок. По словам представителя Мосгорнаследия, археологи нашли останки дома купца Гладышева, а также казарму ямщиков Ямской слободы XVII века. В конце апреля 2013 года Триумфальная площадь была полностью открыта для посетителей, однако вопрос о ее дальнейшей судьбе так и не был разрешен.





- В проекте говорится о некой полосе водной глади, ограждающей площадь от машин. На смену традиционным фонтанам приходит более современная, спокойная вода. Будут ли на площади другие водные объекты?

- От воды пришлось отказаться, потому что наша водная гладь находилась над тоннелем, и по инженерным расчетам идея не прошла. Водную часть мы заменили на зеленую, но не думаю, что это ухудшит картину площади. Над Садовым кольцом мы посадим прекрасные липы.

- Какие материалы будут использоваться в создании новой Триумфальной? Где и как они будут применяться, и будет ли площадь замощена плиткой?

- Мы любим натуральные материалы. У нас будет три вида гранита и очень сложный рисунок мощения, в котором сочетаются три цвета, от черного до практически белого. Помимо этого мы выбрали бетон и дерево, а также специальный вид стекла для ограждения павильонов.

- А что за сложный рисунок?

- Это паттерн из треугольников и полос, в нем сочетаются разные оттенки гранита. Рисунок достаточно крупный, одна сторона треугольника доходит до двух метров. Такой гипермасштаб очень хорошо будет смотреться на этой площади, объединит все пространство. Надеюсь, что задумка будет хорошо выполнена в реальности.

- Где будут расположены выходы и выезды для подземной парковки, и не помешают ли они движению гуляющих?

- Въезд в подземную парковку организован со Второй Брестской улицы в зоне, где у нас будет сиреневый сад, на границе с ним - там уже непешеходная часть площади. Будет четкое разграничение пешеходного и транспортного пространства.

- Оценить весь архитектурный замысел площади можно или издалека, или сверху. Не планируется ли создание наблюдательных площадок? На соседних зданиях, например.

- В сиреневом саду появится небольшая площадка над пандусом, который обозначает въезд на парковку. Мы сделали ее в виде деревянной террасы со ступенями, оттуда будет хороший вид на Триумфальную. Это не специальная обзорная площадка, которую мы планировали. Она получилась благодаря тому, что есть гараж. Это интересное место, куда приятно подняться и посмотреть на площадь.

Дмитрий Онищенко: Триумфальную площадь украсят липы и клен Гиннала

О деревьях, цветах и травах на площади, а также о том, как украсить город зелеными оазисами, рассказал в интервью M24.ru генеральный директор мастерской ландшафтного дизайна ARTEZA Дмитрий Онищенко.

- Какие основные трудности были при работе с площадью с точки зрения ландшафтного дизайна?

- Были ограничения из-за того, что под площадью проходит тоннель. Если на первом этапе мы задумывали деревья первой величины, такие как каштан и липа, то теперь в этой зоне будут деревья третьей величины, так как корневая система не позволяет им развиться. Там есть ограничения по глубине, по-моему, до 1 метра. Это ограничение приходится учитывать при выборе посадочного материала, то есть ассортимента растений.

Как реконструируют Триумфальную площадь

Вообще, в Москве и области основная проблема – это выживаемость растений на закрытой площади. Под землей находятся бетонные плиты, коммуникации, и возникает проблема выживаемости растений. Все эти условия надо учитывать при проектировании.

- Какие деревья и растения будут на площади в связи с этими сложностями?

- Планировали посадить крупнолистную липу и каштан конский. Сейчас липа осталась со стороны Москомархитектуры, а с противоположной стороны будет клен Гиннала, то есть дерево третьей величины, во взрослом состоянии он достигнет высоты 10 метров. Для сравнения, дерево первой величины может достигнуть в городских условиях высоты 20-25 метров. Но на внешнем виде площади это не скажется - будет ощущение, что есть деревья, зеленая масса, и отдыхающие не будут чувствовать себя, как в каменном мешке.

Фото: m24.ru

- Какие места Москвы или других городов вы можете привести в качестве хороших примеров ландшафтного оформления?

- Наверное, самый яркий пример, который я отмечу, - это Крымская набережная. Там были проблемы с реализацией, со сроками выполнения проекта, но на сегодняшний день это один из лучших вариантов европейского дизайна. Я посещаю это место, там хорошая атмосфера.

Второе интересное архитектурное решение – это площадь Белой Церкви напротив Белорусского вокзала. Видно это умение комбинировать старые постройки, исторический храмовый комплекс и новые бизнес-центры. Неплохо смотрится, нет ощущения внедрения в какую-то историческую часть, видна гармония между старыми зданиями и новыми постройками.

- Как новая площадь впишется в окружающий контекст с точки зрения ландшафтного дизайна? Тут и зал Чайковского, и театры, и сад "Аквариум", Патриаршие пруды, шумное Садовое кольцо. Удастся ли изолировать место от потока машин и вписать его в маршруты прогулок по Москве?

- В маршруты прогулок точно впишется, я считаю. На Триумфальной площади вы можете остановиться, попить кофе, провести время. Справа и слева увидите зеленые уголки. Мой девиз такой: "Там, где можно сделать зеленый остров, его надо делать". Пусть он будет метр на метр, или 100 на 100 метров, в любом случае, будет ощущение, что вы, гуляя по Москве, переходите от одного зеленого острова к другому и наслаждаетесь архитектурой, атмосферой.

Фото предоставлено archsovet.msk.ru

На сегодняшний день образец развития этих условных зеленых оазисов есть в европейских городах - Париже, Лондоне. Ту атмосферу надо перенести в Москву, но с русским характером. Москве нужно учиться у Санкт-Петербурга, например. Садово-парковое искусство там - на высочайшем уровне, на мировом. Сам езжу, смотрю и горжусь, что Россия умеет это делать.

- На Триумфальной будут эти зеленые островки? И сколько их будет?

- На Триумфальной будет сиреневый сад на крыше гаража. Это тоже хороший пример: подземная парковка, на которой появится некий оазис, то есть сиреневый сад. Можно просто остановиться, и ни у кого не будет ощущения, что на самом деле он находится на парковке. Любое дерево, стоящее на твердом покрытии, - это отчасти оазис. Так что зеленых островков там будет достаточно. Будет ощущение, что мы находимся не в каменном городском мешке, а в экологичном месте. Можно посидеть под кроной дерева, выпить кофе, просто пообщаться. Главное – это атмосфера, и, на мой взгляд, она там хорошая.

- Уже выбран сорт сирени для сада?

- Как ландшафник я скажу: сортов сирени бесконечное множество, тысячи видов - сирень видовая, обыкновенная, белая, сиреневая, вишневая, винная и другие. Сорт еще не выбран, пока эта часть не проектируется. Но я не вижу проблемы.

- Приживется любой сорт?

- Нет, не любой. Но мы не будем ничего усложнять, высадим привычные для московского жителя деревья, которые приживутся обязательно.

- Планируется ли посадка сезонных цветов, или предпочтение отдано многолетним растениям?

- В первой части будут газоны с многолетниками. Мы совместно с Buromoscow пришли к решению, что здесь появятся злаки. Вообще, внедрения злаков в Москве именно в общественном пространстве, мне кажется, как раз и не хватает. Мы попробуем это исправить. Будут многолетние цветники и газоны, которые не надо менять, и в течение всего сезона они будут иметь декоративный вид.

Сезонные цветы можно будет добавлять. Основа, которую мы делаем, закончена. Но, если вдруг там захотят добавить какое-то кашпо с цветами или еще что-то, конечно, мы "за". Даже то, что мы придумали, через год-два можно будет менять и корректировать. Вместо газона может появиться любой цветник.

Фото предоставлено archsovet.msk.ru

- Когда начнется высадка растений?

- Сейчас заканчивается утверждение проекта, после чего будет составлен график производственных работ, утвержденный властями Москвы, и он будет реализован.

Мы планируем посадить крупные деревья 9-метровой высоты, чтобы жители увидели сразу готовый сад. У липы, допустим, крона будет около 6 метров. Это немецкий материал - крупномеры, которые можно перевозить. Их можно сажать или поздней осенью, или ранней весной, и даже в зимний период - в зависимости от погоды.

- Откуда привезут растения?

- Германия, Польша, Венгрия, Россия. Российских деревьев будет 10-20%. Дело в том, что у нас технологии выращивания растений в питомниках еще не проработаны, деревья там еще не такого возраста, какого нужно. А в Германии этим занимаются уже давно. Самое главное – это подготовка корневой системы, чтобы можно было сразу пересадить, чтобы дерево не болело и с большей вероятностью приживалось, учитывая городские условия. В городе лучше использовать все-таки иностранные деревья. Помимо того, что их там специально подготавливают для пересадки, они все одинаковые, как по шаблону, грамотно сформированные. В России пока сложно добиться такой однородности.

- В основном будут представлены немецкие деревья?

- В основном немецкая сирень, потому что там большой ассортимент именно крупных сортов. У сирени есть одна специфика: ее сажаешь, она год-два вообще не растет вверх, адаптируется к условиям. Поэтому ее лучше высаживать сразу крупной. В немецких питомниках как раз очень качественно формируют сирень. Там есть формовочная обрезка, подготовка и так далее. А газоны и многолетники могут быть русскими.

Беседовала Галина Малина