Трансляция: Ирина Муравьева об итогах работы органов ЗАГС за 2014 год

Фото: ТАСС/Светлана Спирина
10 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Итоги работы органов ЗАГС в 2014 году". Начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева расскажет о том, сколько браков и разводов было зарегистрировано в минувшем году и из каких стран в столицу России чаще всего приезжали молодожены, чтобы узаконить отношения. Также Ирина Муравьева огласит статистику рождаемости и назовет самые популярные и оригинальные имена среди новорожденных.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00
- Когда: 10 февраля
- Что: начальник Управления ЗАГС Москвы прочитает отчет
- Кто: Ирина Муравьева
- Кому смотреть: всем, кто интересуется работой загсов и думает над именем для будущего ребенка