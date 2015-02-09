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Семейная и молодёжная политика

9 февраля, 14:38

Трансляция: Ирина Муравьева об итогах работы органов ЗАГС за 2014 год

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Фото: ТАСС/Светлана Спирина

10 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Итоги работы органов ЗАГС в 2014 году". Начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева расскажет о том, сколько браков и разводов было зарегистрировано в минувшем году и из каких стран в столицу России чаще всего приезжали молодожены, чтобы узаконить отношения. Также Ирина Муравьева огласит статистику рождаемости и назовет самые популярные и оригинальные имена среди новорожденных.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00

  • Когда: 10 февраля
  • Что: начальник Управления ЗАГС Москвы прочитает отчет
  • Кто: Ирина Муравьева
  • Кому смотреть: всем, кто интересуется работой загсов и думает над именем для будущего ребенка
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Прямые трансляции из пресс-центра Агентства "Москва"

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