Трансляция: Ирина Муравьева об итогах работы органов ЗАГС за 2014 год

Фото: ТАСС/Светлана Спирина

10 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Итоги работы органов ЗАГС в 2014 году". Начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева расскажет о том, сколько браков и разводов было зарегистрировано в минувшем году и из каких стран в столицу России чаще всего приезжали молодожены, чтобы узаконить отношения. Также Ирина Муравьева огласит статистику рождаемости и назовет самые популярные и оригинальные имена среди новорожденных.

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