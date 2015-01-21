Хищные цветы в "Аптекарском огороде" можно будет кормить только по записи

Фото предоставлено пресс-службой сада

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" ограничил своим посетителям доступ к хищным растениям. Теперь кормить венерины мухоловки, росянки и непентесы можно будет только по предварительной записи, сообщает пресс-служба сада.

Причиной стал нездоровый ажиотаж вокруг хищных цветов - желающие покормить их насекомыми образовали в субботу очередь в сто человек. Пока посетители сада стояли в очереди, они затоптали ряд других растений.

Теперь посмотреть на кормление таких цветов, а также подбросить им сверчков на пропитание можно будет только на мастер-классах. Ближайшие из них пройдут 29 января и 7 февраля в 17.00.

Как ранее сообщало M24.ru, до 31 марта в "Аптекарском огороде" проходит фестиваль "Тропическая зима". В оранжереях Ботанического сада посетители могут увидеть настоящий тропический лес с уникальными орхидеями, импровизированное экваториальное болото с плотоядными растениями и небольшую пустыню с различной живностью.

В рамках "Тропической зимы" в Пальмовой оранжерее стартует ежегодный Зимний фестиваль орхидей. Здесь соберут тысячи цветущих растений: одни светятся в темноте, другие имеют необычную форму и цвет. Орхидеи можно понюхать, некоторые источают запах жженой резины и несвежего сыра.