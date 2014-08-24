В деревне под Можайском нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны

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Утром в воскресенье, 24 августа, под Можайском обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Расстояние до ближайших строений - 150 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал об опасной находке поступил на пульт дежурного в 8.55. Боеприпас нашли в деревне Шишиморово Можайского района Подмосковья.

На место происшествия оперативно выехала оперативная группа Можайского гарнизона пожарной охраны. В настоящее время участок, где был обнаружен снаряд, оцеплен, дежурят районные полицейские.

Специалисты подали заявку уничтожение боеприпса. Оно предварительно запланировано на 25 августа.

Напомним, что 19 августа в Подмосковье также был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной. 82-миллиметровую мину нашли при проведении земляных работ возле деревни Старо Рузского муниципального района.