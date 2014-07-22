Две трети подземных переходов столицы не ремонтировались четверть века

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Около 70 процентов пешеходных переходов города не ремонтировались четверть века и нуждаются в капитальном ремонте, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" гендиректор ГБУ "Гормост" Юрий Иванков.

"В этом году перед нами стоит задача отремонтировать 86 переходов, 53 у нас уже в работе, и мы с этой задачей справимся. В следующем году в планах тоже цифра 86, а в 2016 приведем в порядок еще 80 переходов и закончим капитальный ремонт", – сообщил Иванков.

Напомним, что капремонт пешеходных переходов начался в городе в 2013 году. Тогда отремонтировали 13 объектов, среди которых переходы "Прага", "Океан" и "Дом книги".

Кроме того, Иванков отметил, что к сентябрю в столице подкрасят и обновят различные сооружения: мосты, тоннели и пешеходные переходы. Работы по благоустройству и наведению порядка в столице выполняют четыре тысячи человек. "В первую очередь нужно подготовить Москву ко Дню города, нам надо содержать в порядке три миллиона 105 тысяч квадратных метров территории", - подчеркнул чиновник.

Помимо этого, во второй половине 2014 года "Гормост" планирует завершить капитальный ремонт и благоустройство территорий на 180 объектах города.

ГБУ "Гормост" занимается обслуживанием 1810 объектов по Москве. Это пешеходные переходы, тоннели, мосты, береговые сооружения Москва-реки, речные причалы, а также некоторые памятники, среди которых и монумент Петру Первому.