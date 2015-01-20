Строительство Алабяно-Балтийского тоннеля завершено

Алабяно-Балтийский тоннель на северо-западе столицы полностью построен, его благоустройство будет завершено в мае, "как только сойдет снег", рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Полностью тоннель запустят после того, как будут оформлены все необходимые для сдачи в эксплуатацию документы, передает корреспондент M24.ru. Хуснуллин подчеркнул, что поскольку многие документы на сдачу объекта остались у прежнего подрядчика, большое количество документов приходится восстанавливать заново.

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Ранее стало известно, что Алабяно-Балтийский тоннель будет достраивать городская компания "Мосинжпроект". Строительное объединение "Космос", которое занималось этим проектом, обанкротилось.

Тоннель проходит под Ленинградским проспектом, двумя транспортными тоннелями (Волоколамским и Ленинградским), Замоскворецкой линией метро, станцией Подмосковная Московской железной дороги, а также соединяет улицы Алабяна и Большую Академическую.Он обеспечит прямое сообщение Дмитровского шоссе с Карамышевской набережной, Ленинградским и Волоколамским шоссе.

В тоннеле оборудуют выделенную полосу для общественного транспорта, причем здесь будут ходить не только автобусы, но и троллейбусы.

Шестиполосный тоннель будет частью строящейся Северо-Западной хорды, строительство которой завершат к 2016 году.