Стартовало голосование за лучшие проекты конкурса "Молодая Москва"

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Стартовало интернет-голосование за лучшие проекты конкурса "Молодая Москва", принять участие в котором может каждый желающий. Москвичам предлагают поддержать проекты с помощью краудфандинговой платформы Boomstarter.

После знакомства с проектами на сайте Boomstarter.ru горожане могут выбрать один или несколько понравившихся. Основным критерием оценки должна стать степень полезности для города той или иной идеи.



"Поддержать проекты можно, вложив в них желаемую сумму денег, которая в дальнейшем пойдет на их реализацию. В зависимости от размера вложенных средств, голосующий может получить различные призы и льготы, предусмотренные авторами проектов. Отбор проектов осуществляется не простым голосованием, а совместной финансовой поддержкой, что повышает ответственность участников и качество выбора", - отметили в столичном департаменте культуры.

Идеи победителей конкурса реализуют на деньги, собранные с помощью краудфандинга. В 2014 году департамент культуры поддержит самые полезные проекты, увеличив вдвое внесенные в них суммы.

В конкурсе принимают участие 47 проектов. Они направлены на развитие интеллектуальной и творческой деятельности, популяризацию здорового образа жизни, вовлечение молодежи в сферу предпринимательства и в общественные процессы, а также формирование позитивного образа современной Москвы.

Так, проект интернет-портала об уличном искусстве и паблик-арте Most Wanted предполагает создание современных произведений городского искусства на легальных городских объектах. Проект пространства Social Innovations направлен на поддержку социального предпринимательства. Помощь одаренной молодежи – основа проекта Culture Revolution, который запланирован в формате молодежного фестиваля искусств.

В конкурсе, стартовавшем 14 мая, принимают участие некоммерческие столичные организации. Голосовать за лучшие идеи можно до 23 августа. Победителей объявят 1 сентября.