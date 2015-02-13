Минкульт предложил создать Национальную электронную библиотеку

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В Министерстве культуры подготовили законопроект о создании Национальной электронной библиотеки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замминистра культуры Григория Ивлиева.
Доступ к электронной библиотеке будет бесплатный и неограниченный, но все авторские права будут соблюдены. "Мы подготовили закон о Национальной электронной библиотеке. Он прошел общественные слушания, и в ближайшее время мы внесем этот документ", - отметил Ивлиев.
Он также добавил, что права на многие книги стоят дорого, но деньги на них будут выделяться из бюджета. "Для нас доступ к знанию первичен, а онлайн-доступ со всей страны необходим для развития России", - пояснил Григорий Ивлиев.
Предполагается, что к национальной библиотеке также подключать архивы и музейную деятельность. Кроме того, будет обеспечен доступ к малотиражным изданиям научных центров и вузов. Ивлиев рассказал, что через несколько лет министерство будет готово оцифровать любое издание, которое будет у ученых и студентов.
Ранее M24.ru сообщало, что Правительство РФ к середине февраля должно одобрить законопроект об обязательных электронных копиях для всех новых печатных изданий, которые выходят в свет и попадают в библиотеки. На оцифровку библиотечного фонда в этом году в бюджете заложено более 100 млн рублей. В первую очередь, процедуру сканирования должны будут пройти древние рукописи, а также особое внимание будет уделено книжному фонду пострадавшей от пожара Фундаментальной библиотеке ИНИОН РАН.
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Как рассказал Григорий Ивлиев, должны быть оцифрованы издания, которые только только вышли. “Эти издания вызывают интерес у современных ученых. К сожалению, новые книги сегодня не обязательно выходят в двух экземплярах - печатном и электронном, - продолжил он. - Этот процесс нужно ускорить за счет введения обязательной электронной копии печатного издания. Тогда система составления цифрового библиотечного фонда упростится и будут созданы большие возможности для получения информации о вышедший книгах”.
Сейчас типографии, которые выпускают печатные издания в свет, должны обязательно отправлять по одному бумажному экземпляру в 16 российских библиотек. Новый законопроект предлагает сократить число этих экземпляров до шести, но взамен обязать издателей отправлять еще по три электронных копии изданий на материальном носителе в Российскую государственную библиотеку, Российскую национальную библиотеку и Президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина.