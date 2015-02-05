ИНИОН просит читателей сохранить у себя книги, взятые в библиотеке

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

ИНИОН РАН просит читателей, у которых на руках есть книги из библиотеки института, сгоревшей 30 января, сохранять их до особого распоряжения, сообщается на сайте учреждения. Это распоряжение также опубликуют на официальном сайте библиотеки.

Сегодня впервые после пожара заработал портал библиотеки – научно-исследовательский институт системных исследований РАН предоставил свои помещения для серверов. Восстановить сайт удалось благодаря Институту социологии РАН, который разместил архивную версию сайта на своем сервере.

Напомним, пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте возник вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07. Полностью пожар потушен спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.

По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. Прокуроры оценят действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания и выяснят, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

Само здание библиотеки восстановят на прежнем месте. В настоящее время то, что осталось от здания, совершенно непригодно для хранения книг и ведения какой-либо хозяйственной деятельности.

По предварительным данным, сгорела каждая пятая книга, находившаяся в библиотеке.