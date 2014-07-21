Malaysia Airlines может объявить себя банкротом

Фото: malaysiaairlines.com

Авиакомпания Malaysia Airlines, которой принадлежит разбившийся на Украине Boeing-777, представит план реструктуризации. Не исключен вариант, при котором корпорация может объявить себя банкротом, сообщает агентство Bloomberg.

План реструктуризации представят государственному инвестиционному фонду Khazanah Nasional Bhd, под контролем которого находится около 70% акций авиакомпании. Источник Bloomberg отмечает, что среди возможных предложений – не только банкротство, но и приватизация Malaysia Airlines.

Еще в июне 2014 года фонд Khazanah Nasional Bhd сообщал о финансовых проблемах и необходимости реструктуризации Malaysia Airlines. Дело в том, что с 2011 года убытки авиаперевозчика превысили 1,4 миллиарда долларов.

За последние 9 месяцев рыночная стоимость Malaysia Airlines снизилась примерно на 40 процентов. После крушения самолета на Украине акции компании упали еще на 13 процентов.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airlines в пятницу потерпел крушение недалеко от Донецка. Он выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

На данный момент на месте крушения найдены останки 251 погибшего и 66 фрагментов тел.