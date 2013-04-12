Кражи с банковских карт: как не стать жертвой скиммеров?

В Москве участились случаи мошенничества с банковскими картами. Скимминговое оборудование позволяет злоумышленникам не только сканировать банковские карты, но и фиксировать пин-коды владельцев.

Эксперты советуют перед тем, как вставить карту, посмотреть на клавиатуру – настоящая практически не выступает над панелью, и на ней не должно быть следов клея. Также следует заглянуть в картоприемник и проверить, не установлены ли в нем чужеродные металлические элементы.

"Классический банкомат поглощает карту, и дальше идет ее считывание. А если магнитный считыватель стоит в самом начале, то, скорее всего, там находится скиммер", – говорит гендиректор компании по расследованию компьютерных преступлений Илья Сачков.

Как не лишиться денег на банковской карте?

Безопаснее всего совершать денежные операции в офисах банка, в других местах, особенно на улицах, в магазинах, доверять не стоит даже фирменному банкомату, отмечают специалисты.

Они говорят, что в каждом банкомате есть камеры видеонаблюдения, которые ведут запись круглые сутки, но предотвратить преступление не может.

"Обычно их просматривают постфактум, когда инцидент уже случился. У некоторых банков в Москве – 15 тысяч банкоматов, а службы, которая в режиме реального времени просматривает камеры – нет", – рассказывает Илья Сачков.

Когда факт мошенничества доказан, деньги удается вернуть – в этом случае банк отказать не может. Если же средства сняли с оригинальной карты и при этом вводился пин-код, то банк оставляет за собой право не возвращать деньги.