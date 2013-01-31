В конце года в Москве появятся "умные" светофоры

В конце года в Москве будет запущена "умная" транспортная система

Интеллектуальная транспортная система будет запущена в Москве в конце 2013 года. Уже установлено более 2 тысяч датчиков, которые собирают информацию о потоках машин. В зависимости от дорожной ситуации работа светофоров будет корректироваться таким образом, чтобы не создавать заторов.

То есть "умные" светофоры сами будут решать, сколько должен гореть красный или зеленый свет на сложных участках магистрали, сообщает телеканал "Москва 24".

Кроме того, фото и видеокамеры наблюдения будут фиксировать нарушения ПДД, в том числе выезд на запрещенный сигнал светофора. Пока что эта система срабатывает в случае нарушения правил парковки, скоростного режима и выезда на выделенные для общественного транспорта полосы.