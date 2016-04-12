В Зеленограде 20 новых камер начали штрафовать за нарушение правил поворота

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В Зеленограде 20 многофункциональных камер начали фиксировать поворот не из того ряда, выезд за стоп-линию и проезд на красный свет. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД). Более двух недель назад многофункциональные камеры установили на центральных улицах ЗелАО. Штраф за эти нарушения составляет от 500 до 1000 рублей. Камеры также могут "выписать" штраф до 5000 рублей за превышение скорости.

"В ходе анализа дорожной ситуации были установлены 20 камер фотовидеофиксации на центральных улицах Зеленограда. Камеры фиксируют такие нарушения, как скоростной режим, выезд за стоп-линию, поворот не из того ряда и проезд на красный свет", – пояснили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, количество нарушений правил поворота в столице достаточно большое. "Стоит отметить, что нарушений, когда водители поворачивают не из того ряда, и тем самым создают помехи и риски для возникновения ДТП, достаточно много, поэтому основная цель – снизить количество подобных нарушений. Мы будем сравнивать аналогичные периоды времени, изучать качество восприятия участников дорожного движения, наблюдать за динамикой нарушений", – подчеркнули в ЦОДД.

В пресс-службе ЦОДД напомнили, что в январе 2016 года, в Москве в местах установки комплексов, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снизилось на 68,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ежегодно камеры фотовидеофиксации модернизируют, чтобы они могли определять новые виды нарушений. Одним из последних новшеств стала фиксация нарушений при повороте. За поворот из другого ряда водителей наказывают штрафом в 500 рублей. Первые такие камеры появились на некоторых Ежегодно камеры фотовидеофиксации модернизируют, чтобы они могли определять новые виды нарушений. Одним из последних новшеств стала фиксация нарушений при повороте. За поворот из другого ряда водителей наказывают штрафом в 500 рублей. Первые такие камеры появились на некоторых съездах с Третьего транспортного кольца : в районе Варшавского шоссе, Проспекта Мира и на Ленинградском проспекте. Планируется оснащать такими камерами ТТК, МКАД и места концентрации таких нарушений. С февраля столичные камеры начали фиксировать "шашечки" и агрессивную езду Всего в Москве установлено более тысячи стационарных комплексов фотовидеофиксации. Летом этого года ЦОДД оборудует 600 новых камер. Комплексы фотовидеофиксации на данный момент могут фиксировать превышение скорости (штраф от 500 до 5 тысяч рублей), выезд на выделенную полосу, движение по обочине, превышение максимально разрешенной массы автомобиля, движение грузовиков далее второй полосы по скоростной магистрали, выезд на запрещающий сигнал светофора на полосу реверсивного движения, выезд на перекресток в случае затора, проезд на красный свет (штраф – 1 тысяча рублей). В 2016 году все камеры должны начать фиксировать выезд за стоп-линию. Эксперимент проходит на трех перекрестках с "вафельной" разметкой – два перекрестка на Велозаводской – пересечения с Ленинской Слободой и Автозаводской, а третий – на пересечении Башиловской и 2-й Квесисской. Штраф за выезд за пределы стоп-линии – 800 рублей.





Завкафедрой транспортной телематики и робототехники МАДИ Владимир Власов считает, что Зеленоград является отличной площадкой для установки новых камер. "Зеленоград – хороший район для проведения исследований, там не такой сложный трафик и можно достаточно удобно делать разметку, без серьезных перекрытий", – пояснил он.

По его словам, камеры должны быть именно многофункциональными, чтобы уменьшалось количество нарушений на перекрестках. "Многофункциональность у камер должна быть, так как они в первую очередь нужны не для того, чтобы штрафовать людей. А чтобы водители соблюдали все правила дорожного движения, а не определенные, фиксируемые камерами", – подчеркнул эксперт.

Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов считает, что эксперимент с новыми камерами в будущем могут распространить на всю Москву. Однако фиксация некоторых видов нарушений может привести к обратному эффекту – росту аварийности и появлению пробок в городе. "Заезд за стоп-линию – весьма спорный штраф, так как, если все водители будут строго выполнять это правило, то в некоторых местах может упасть пропускная способность перекрестка. Раньше автомобилисты действовали согласно принципу "не мешай" и спокойно проезжали", – подчеркнул он.

Шкуматов добавил, что подобные нюансы есть при фиксации нарушений правил поворота. "При поворотах тоже есть требования, что надо поворачивать только из определенного ряда, но многие это делают из двух рядов, не мешая основному потоку, но они оказываются формальными нарушителями", – заметил эксперт.

Напомним, в скором времени дорожные камеры могут начать штрафовать водителей за невключенные фары. Такие штрафы могут приходить совместно с "письмом счастья" за превышение скорости или другое нарушение, которое зафиксируют камеры. В мае этого года первые такие камеры должны появиться в Лефортовском тоннеле.