Страховка в фокусе: как камеры будут проверять наличие ОСАГО

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что дорожные камеры с ноября начнут фиксировать автомобили без полисов ОСАГО. Каким образом будут штрафовать автомобилистов без страховки в автоматическом режиме и понадобятся ли для этого новые комплексы, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Предполагается, что дорожные камеры фотовидеофиксации, которые сейчас штрафуют за некоторые нарушения ПДД, будут также передавать данные автомобилей для проверки наличия полиса ОСАГО. Проверять страховку по базе Российского союза автостраховщиков (РСА) и ГИБДД будут дважды: первый раз в момент фиксации и второй раз – спустя 10 дней. Таким образом, можно будет удостовериться, приобрел ли за отведенное время автолюбитель новый полис.

Как пояснили в ЦОДД, сейчас идет объединение баз для того, чтобы понимать – у кого есть страховка, а у кого ее нет. Решение, кому отправлять "письма счастья", принимает полиция. На данный момент штраф за просроченную страховку ОСАГО (как и за ее отсутствие) составляет 800 рублей. А средняя стоимость полиса ОСАГО – чуть более 5,5 тысяч рублей.

По данным РСА, без полисов ОСАГО сегодня передвигаются около шести процентов москвичей. Камеры, отслеживающие наличие страховки, позволят сократить их количество до минимума. Однако в столицу приезжают каждый день тысячи автомобилей из Московской области и других регионов – их также необходимо проверять на наличие "автогражданки".

Камеры для ОСАГО

Руководитель отдела пропаганды компании "Технологии Распознавания" Сергей Кусов рассказал, что технологически камеры не нужно полностью перенастраивать под выполнение нового функционала.

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

"Этот процесс абсолютно не сложный, просто подключается база данных к камерам. Все номера, которые проходят под камерой и идентифицируются – автоматически проверяются. Если в базе заведен этот номер, то у него есть ОСАГО, если нет – значит, он ездит без ОСАГО. В Москве даже камеры перенастраивать не надо, буквально дело трех щелчков мыши", – отметил эксперт.

По его словам, камеры также продолжат фиксировать нарушения ПДД. "Два процесса будут идти параллельно: один по нарушениям ПДД, а второй – по наличию ОСАГО", – добавил Кусов.



Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев добавил, что система будет работать и проверять автомобиль из любого региона России.

"У нас есть в системе 40-миллионная база владельцев ОСАГО. Таким образом, камера будет не только проверять москвичей, но и любой автомобиль на предмет наличия полиса", – подчеркнул собеседник портала Москва 24.

По его словам, 10-дневный срок дается, чтобы избежать ошибок системы и задержек по внесению купленных полисов ОСАГО в общую систему. "Например, человек 10 минут назад приобрел бумажный полис и выехал на дорогу. Но, в отличие от электронного, обычный полис вносится в систему в течение суток, поэтому нужно время", – пояснил Уфимцев.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В свою очередь, председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров отметил, что главный вопрос внедрения автоматических штрафов за отсутствие страховки заключается в том, насколько базы РСА и ГИБДД будут соответствовать другу другу.

"Зная все проблемы с базами РСА на данный момент, я думаю, что первое время будет много "кривых" постановлений, которые потом придется обжаловать", – добавил автоэксперт.

Однако, по его словам, десятидневный срок, возможно, поможет избежать ненужных штрафов для автомобилистов. "В принципе, логично, что за отсутствие ОСАГО не должно быть более одного штрафа в день", – уверен Дозоров.

Как избежать штрафов

Проверять ОСАГО на подлинность

Не секрет, что не все страховые компании продают настоящие полисы – поэтому автомобилистам после покупки страховки ОСАГО стоит проверить ее подлинность. Это можно сделать на сайте Российского союза автостраховщиков по номеру документа или позвонив в страховую компанию. Ее номер телефона всегда указывается на печати в верхнем левом углу бланка. Если полис все-таки фальшивка – нужно написать заявление в полицию, для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества. Продавцы фальшивого полиса обязаны вернуть вам деньги за него.

Вовремя продлевать

Также следует время от времени проверять срок действия полиса и вовремя его продлевать, поскольку обжаловать штраф не так просто. К тому же, если вы своевременно (или даже заранее!) приобретете новый страховой полис в проверенной и заслуживающей доверия компании, вы точно не попадете в неприятную ситуацию. А в случае ДТП будете спокойны – ведь ваша автогражданская ответственность застрахована должным образом.