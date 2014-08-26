Авиакомпания "Былина" с 1 сентября прекращает работу из-за финансовых проблем

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Росавиация приостанавливает с 1 сентября деятельность авиакомпании "Былина", сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

С соответствующим заявлением 26 августа 2014 года в Росавиацию обратился гендиректор авиаперевозчика. Основной проблемой прекращения работы называются ухудшения финансового положения авиакомпании и невозможности выполнять дальнейшую перевозку пассажиров.

До 13 сентября 2014 года авиакомпания продала более 2 тысяч билетов на внутренние рейсы в Анапу, Геленджик, Иваново, Краснодар, Пермь, Симферополь и Челябинск. Все пассажиры "Былины" смогут воспользоваться рейсами других авиакомпаний за счет средств федерального бюджета в соответствии с российским законодательством.

Так, 26 августа пассажиры рейса Симферополь-Иваново будут перевезены в Москву рейсами авиакомпании ВИМ-АВИА. Рейс Симферополь-Челябинск, также запланированный на 26 августа, будет выполнен в ночь с 26 на 27 число текущего месяца.

В обращении к пассажирам, размещенном на сайте "Былины", говорится, что с 26 августа 2014 по 13 сентября 2014 года отменены все рейсы по маршрутам: Челябинск-Геленджик-Челябинск, Геленджик-Пермь-Геленджик, Челябинск-Краснодар-Челябинск, Челябинск-Симферополь-Челябинск, Иваново-Симферополь-Иваново, Иваново-Анапа-Иваново, Пермь-Симферополь-Пермь, Пермь-Краснодар-Пермь.

"Для возврата денежных средств, в полном объеме, обращайтесь в агентства по месту приобретения авиационных билетов. Если билеты были куплены через интернет-агентства, напишите заявление агентству через личный кабинет", - предлагает авиакомпания.

Авиакомпания "Былина" основана в 1992 году. Она выполняет чартерные перевозки на самолетах Як-40 и Ту-134 класса люкс. В парке авиакомпании 5 самолетов Ту-134 эконом класса, которые используются для перевозки спортивных клубов и вахтовых бригад газовых и нефтяных компаний. Самолеты базируются в Москве, Перми, Уфе и Самаре, отмечается на сайте перевозчика.