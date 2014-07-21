Найдено более 250 тел погибших в катастрофе Boeing 777

Фото: ИТАР-ТАСС

На месте крушения Boeing 777 на востоке Украины найдены тела 251 погибшего и 66 фрагментов тел. Тела погибших загружаются в специальные вагоны-рефрижераторы для отправки сначала в Харьков, а затем - на родину, сообщает телеканал "Москва 24".

Специалисты обследовали примерно 120 квадратных километров в районе авиакатастрофы.

Место падения самолета обследуют около 800 специалистов и волонтеров. Расследованием инцидента занимаются правительственная комиссия Украины, ОБСЕ и малайзийская сторона.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airways потерпел крушение недалеко от города Шахтерска. Он выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Самолет был сбит, когда пролетал над территорией, где идут боевые действия между украинской армией и ополченцами. Каждая из сторон отрицает свою причастность к авиакатастрофе.