Власти сдали в аренду первые помещения для медкабинетов в жилых домах

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Власти Москвы сдали в льготную аренду первые помещения в жилых домах для организации медицинских кабинетов.

По словам главы управления проведения торгов Василия Калинкина, у арендаторов есть полгода на приведение помещений в должный вид.

"Если в течение полугода объекты будут приведены в соответствие, то есть будет завезено оборудование, произведен косметический ремонт, после этого у них автоматически становится аренда 1 рубль за квадратный метр в течение 20 лет", - пояснил Калинкин.

До конца года власти планируют провести торги примерно по 30 объектам.

Ранее сообщалось, что на первых этажах домов в Москве будут организованы кабинеты врачей общей практики в рамках проекта "Доктор рядом". Это связано с нехваткой амбулаторных учреждений, кроме того, решено закрыть городские поликлиники, расположенные на первых этажах жилых домов.

Проект "Доктор рядом" уже получил одобрение московского правительства. Предполагается, что к концу года в городе откроется около 100 таких центров, к которым при желании прикрепиться на амбулаторное обслуживание сможет любой горожанин.

Работать кабинеты будут работать 7 дней в неделю. Жители смогут посетить терапевта и ряд врачей-специалистов; будут созданы условия для проведения диспансеризации, стационар одного дня. Отсюда москвичей смогут при необходимости направлять на госпитализацию или выдавать им больничные.

Врачи общей практики в таких клиниках будут принимать горожан бесплатно в рамках программы медстрахования, а малоимущим и людям с ограниченными физическими возможностями предоставят льготы на все услуги.