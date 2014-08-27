Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

27 августа 2014, 14:20

Московский университет гражданской авиации завершил приемную кампанию

акции образование Артем Ермолаев авиа и аэропорты

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский государственный технический университет гражданской авиации (МТУ ГА) с успехом завершил приемную кампанию на очное отделение по программам высшего образования, итоги которой были подведены в понедельник на заседании, сообщает пресс-служба университета.

Как заявил ректор МГТУ ГА, профессор Борис Елисеев, в ходе приемной кампании план набора на места, финансируемые из средств федерального бюджета, был выполнен полностью: "В этом году на бюджетные места зачислено 388 человек, еще 63 человека оформили договоры на платное обучение. Кроме того, обучение с 1 сентября начнут еще свыше 30 иностранных граждан. В Иркутский филиал университета в этом году поступили 85 человек, - отметил ректор.

По его словам, наиболее высокий интерес у абитуриентов был отмечен к техническим специальностям.Так, на направлении "Информационная безопасность телекоммуникационных систем" минимальный проходной балл остановился на значении 197 по сумме трех экзаменов, при этом средний балл составил 216. Средний балл на направление подготовки "Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" составил 187, на направлении "Аэронавигация" – 185, на направление "Технология транспортных процессов" – 186, «Информатика и вычислительная техника» - 192. В целом, средний балл у всех поступивших был зафиксирован на уровне 177.

"При этом в отрасли гражданской авиации на сегодня отмечается как дефицит технических кадров инженеров–эксплуатационников, механиков, электриков, радистов, специалистов, занимающихся организацией воздушных перевозок, управлением воздушным движением. Всех этих специалистов готовят в нашем университете", - подчеркнул ректор.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать