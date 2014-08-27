Московский университет гражданской авиации завершил приемную кампанию

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Московский государственный технический университет гражданской авиации (МТУ ГА) с успехом завершил приемную кампанию на очное отделение по программам высшего образования, итоги которой были подведены в понедельник на заседании, сообщает пресс-служба университета.

Как заявил ректор МГТУ ГА, профессор Борис Елисеев, в ходе приемной кампании план набора на места, финансируемые из средств федерального бюджета, был выполнен полностью: "В этом году на бюджетные места зачислено 388 человек, еще 63 человека оформили договоры на платное обучение. Кроме того, обучение с 1 сентября начнут еще свыше 30 иностранных граждан. В Иркутский филиал университета в этом году поступили 85 человек, - отметил ректор.

По его словам, наиболее высокий интерес у абитуриентов был отмечен к техническим специальностям.Так, на направлении "Информационная безопасность телекоммуникационных систем" минимальный проходной балл остановился на значении 197 по сумме трех экзаменов, при этом средний балл составил 216. Средний балл на направление подготовки "Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" составил 187, на направлении "Аэронавигация" – 185, на направление "Технология транспортных процессов" – 186, «Информатика и вычислительная техника» - 192. В целом, средний балл у всех поступивших был зафиксирован на уровне 177.

"При этом в отрасли гражданской авиации на сегодня отмечается как дефицит технических кадров инженеров–эксплуатационников, механиков, электриков, радистов, специалистов, занимающихся организацией воздушных перевозок, управлением воздушным движением. Всех этих специалистов готовят в нашем университете", - подчеркнул ректор.