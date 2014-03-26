Поезда не будут ходить между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" БКЛ с 23 июля

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Ж/Д и вокзалы

26 марта 2014, 16:20

Пассажирам электричек предложили снимать "зайцев" на видео

акции поезда безбилетный проезд ж/д и вокзалы

Фото: regional-express.ru

Компания "Региональный экспресс" запустила крупномасштабную акцию в столичном регионе - "Антилис" и "Антизаяц", сообщает пресс-служба РЭКС.

"РЭКС придумал интересный способ борьбы с нарушителями. Пассажиры сами будут выявлять правонарушения, записывая на мобильный телефон факт взятки, курения или безбилетного проезда, то есть снимать видео о "зайцах" и "лисах". Главных героев сюжета увидит вся страна, а из роликов с их участием составят рейтинг", - говорится в сообщении.

На основании полученных результатов будет разработан перечень дополнительных мероприятий по контролю и увеличению качества работы разъездных билетных кассиров, а также пресечению правонарушений.

А к 1 апреля РЭКС подготовил театрализованное представление для пассажиров: в юмористической форме сотрудники компании напомнят о том, как важно соблюдать правила проезда.

По данным компании, от безбилетного проезда граждан, железная дорога ежедневно теряет до 300 тысяч рублей на каждом направлении.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать