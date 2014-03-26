Пассажирам электричек предложили снимать "зайцев" на видео

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Компания "Региональный экспресс" запустила крупномасштабную акцию в столичном регионе - "Антилис" и "Антизаяц", сообщает пресс-служба РЭКС.

"РЭКС придумал интересный способ борьбы с нарушителями. Пассажиры сами будут выявлять правонарушения, записывая на мобильный телефон факт взятки, курения или безбилетного проезда, то есть снимать видео о "зайцах" и "лисах". Главных героев сюжета увидит вся страна, а из роликов с их участием составят рейтинг", - говорится в сообщении.

На основании полученных результатов будет разработан перечень дополнительных мероприятий по контролю и увеличению качества работы разъездных билетных кассиров, а также пресечению правонарушений.

А к 1 апреля РЭКС подготовил театрализованное представление для пассажиров: в юмористической форме сотрудники компании напомнят о том, как важно соблюдать правила проезда.

По данным компании, от безбилетного проезда граждан, железная дорога ежедневно теряет до 300 тысяч рублей на каждом направлении.